Dettingen Alle haben einen – nur Dettingen nicht

Dettingen/Erms / Wolfgang Seitz

In Dettingen von einem Sportplatz-Problem zu sprechen ist falsch. Es ist nicht nur eines, es sind drei. Ein Kunstrasen, den man das ganze Jahr über nutzen könnte, fehlt. Die zwei Rasenplätze sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. Zum Beleg ein Auszug aus einem Beitrag, den die SG Reutlingen auf ihrer Vereinsseite gepostet hat: ....den Dettingern wünschen wir an dieser Stelle, dass sie möglichst bald von diesem Rübenacker erlöst und mit einem ordentlichen Kunst- oder Naturrasen ausgestattet werden.... Verfasst wurde dies im April des vergangenen Jahres, ähnliche Schreiben älteren Datums könnten problemlos aus den Tiefen des Internets gefischt werden. Die aktiven Spieler des TSV selbst sind vom Zustand der „Grüns“ nicht gerade begeistert – um es ganz vorsichtig zu formulieren, den vielen Jugendspielern geht es kein bisschen anders. Es ist selbst ein Abenteuer, verlangt absolute Trittsicherheit und gutes Schuhwerk, wenn ein Pressevertreter nach dem Spiel sofort auf Stimmenfang gehen muss, keine Zeit hat, die Gesprächspartner auf sicherem Terrain abzugreifen. Ist das übertrieben? Keineswegs. Schiedsrichter haben schon angemerkt, dass der Platz im Neuwiesenstadion in einem grenzwertigen Zustand sei. Es sind zwei, was die Sache aber nur schlechter macht.

„Wir brauchen einen Kunstrasen“, sagen die Verantwortlichen der Fußball-Abteilung, die die Presse zum Gespräch gebeten haben. Im übrigen ein sehr ruhiges und besonnenes Gespräch, in dem kein böses Wort gegenüber Verwaltung oder Gemeinderat fiel. Bei der herrschenden Verzweiflung eigentlich ein Wunder. „Man fühlt sich nicht ernst genommen“, sagte Frank Eisenlohr, mit Armin Türk lange in der Jugendleitung tätig, nun hat sich das eingespielte Duo der Kunstrasen-Sache angenommen. „Wir rutschen immer weiter nach hinten“, klagt Eisenlohr, wobei nach hinten rutschen eigentlich schon falsch ist. Über einen Kunstrasen wurde noch nie öffentlich im Gemeinderat beraten.

Mit dem Bau der Schillerhalle wurden die Fußballer initiativ, 2016 brachte man sich in Erinnerung, hatte im damaligen Hauptamtsleiter Ralf Barth einen Fürsprecher. Im Mai 2017 wurden die Fußballer mit einer Ausarbeitung beauftragt, ein offizieller Antrag am 1. März 2018 gestellt. Drei Wochen später erfuhr man auf Nachfrage, dass ein Formfehler vorliege, weil Mario Eracli als Vorsitzender des Gesamtvereins nicht signiert hatte. Hat er nachgeholt.

Seit April des vergangenen Jahres besteht Kontakt mit Bürgermeister Michael Hillert, der von Beginn an darauf verwies, dass der Kunstrasen einen Haken habe: Kosten von ungefähr einer Million. Wobei Armin Türk das so nicht stehen lassen will. „Es wäre der erste Platz, der ohne Zuschüsse gebaut werden würde.“

Guter Lösungsansatz

Hellhörig wurde das Gemeindeoberhaupt, als nach einem Termin mit Michael Gutmann, Dettingens Bau-Experte, wo es darum ging abzuklären, welche Grundstücke überhaupt in Frage kommen, die Lösung präsentiert wurde. Da die Kleinspielfelder bei der Schillerschule sowieso saniert werden müssten, könnte man sie „auslagern“, auf das Regenüberlaufbecken draufsatteln, das die Gemeinde unweit des Sportgeländes sowieso bauen muss. Der jetzige Standort wäre indes ideal für den Kunstrasen, den auch die Schillerschule nutzen könnte. Eine gute Lösung, wieder mit einem Haken: Der Platz würde immer noch Geld kosten, das Dettingen derzeit nicht habe. Hätte man ihn gleich in die Planungen zum Schulneubau einfließen lassen, hätte es vielleicht nicht so weh getan – trotzdem gekostet.

Der Neubau der Schillerschule läuft derzeit auf Hochtouren, die Feuerwehr hat Bedarf angemeldet. Nichts will die Fußball-Abteilung in Frage stellen, auch nicht einen angedachten Waldkindergarten. Wobei der prima zum Thema passt. Irgendwann wollen die kleinen Racker vielleicht Fußball spielen. Aber wo? Den Dettinger Fußballern graust es davor, einen Aufnahmestopp verhängen zu müssen. „Man kann gar nicht erzählen, was an so einem Verein alles dran hängt. Die Kinder fühlen sich bei uns gut aufgehoben, Flüchtlinge trainieren mit, werden bei Bedarf auch mit dem Notwendigsten ausgerüstet, von der Abteilung eingekleidet“, berichtete Armin Türk. Türk weiter: „Es erwartet doch niemand eine sofortige Umsetzung, ein klarer Plan wäre aber gut.“ Loslegen könnte man gleich. Angebote und eine Kostenschätzung liegen vor.

Patrick Hug, Spielleiter der Aktiven, hatte die aktuellen Zahlen parat. „Bei der Mitgliederentwicklung arbeiten wir stramm gegen den Trend. Es werden immer mehr. Über 230 Jugendspieler hat der TSV, dazu vier Aktivenmannschaften. Türkspor muss auch eingerechnet werden bei der Platznutzung, der CVJM beansprucht ebenfalls Zeiten.“ Den Spielleiter wundert es auch kein bisschen, dass die Plätze so dermaßen ramponiert sind. „Beide werden doppelt belegt, gegen jeden Expertenrat. Der Stadionplatz ist mittlerweile 40 Jahre alt, hätte nach 20 schon komplett erneuert werden müssen.“

Dritter Platz muss her

Es wäre also beileibe nicht damit getan, die beiden Plätze zu sanieren, ihnen eventuell eine neue Auflage mittels Rollrasens zu gönnen. Nach spätestens einem Jahr würden sich die Gegner wieder an einen Rüben, Kartoffel- oder sonst einen Acker erinnert fühlen. Linderung kann nur ein dritter Platz schaffen, auf dem ganzjährig an den fußballerischen Fähigkeiten gearbeitet werden kann. „Wir haben Verständnis für die Probleme der Gemeinde.“ Frank Eisenlohr wäre es recht, wenn dies auch umgekehrt gelten würde. Patrick Hug zum Abschluss: „Auch die Eltern wollen wissen, wohin der Weg geht.“ Manchmal geht er sofort wieder nach Hause, weil die Plätze von der Gemeinde gesperrt sind. Andernorts weicht man eben auf die Kunstrasenplätze aus, die auch nach vierwöchigem Dauerregen in einwandfreiem Zustand sind. Das will man in Dettingen nicht – also vier Wochen Regenwetter. Den Rest schon.