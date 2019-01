Handball Abwehrrecke für den Rückraum

Metzingen-Neuhausen / buxx

Noch ein Neuer für die Württembergliga-Mannschaft des TVN. Ein ganz erfahrener Rückraummann kommt vom SKV Unterensingen und unterschreibt für zwei Jahre.

Moritz Bürker wirkt nicht nur groß beim Fototermin, als er sich mitten ins Gehäuse stellt – er ist es auch. Der Rückraumlinke misst stattliche 1,92 Meter und kann daher auch aus größeren Distanzen zum Erfolg kommen. Jedoch ist die eigentliche große Stärke von Bürker die Abwehrarbeit. „In der Defensive ist er der absolute Chef in Unterensingen“, weiß Neuhausens Trainer Markus Bühner um die Stärken seines neuen Mannes und erklärt: „Moritz ist eine Wahnsinns-Verstärkung, du hast nicht immer die Chance, so einen Spieler zu verpflichten.“

Der 28-jährige Bauingenieur hatte mit sich zu kämpfen, ob der denn unter den Hofbühl wechselt oder nicht, denn sieben Jahre war er für den SKV Unterensingen am Ball, war schlussendlich aber dann doch überzeugt davon, eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Inzwischen ist er heiß auf die kommende Saison: „Ich bin mir sicher, dass es genau das Richtige für mich ist, hier in Neuhausen nochmal durchzustarten. Das Familiengefühl im Verein und der Mannschaft ist dann noch das i-Tüpfelchen“, schwärmt der Rückraumhüne, der aktuell in Tübingen wohnt. Auch Ulrich Neubrander von der Abteilungsleitung ist absolut überzeugt vom Neuzugang und meint: „Wir setzen damit unsere Philosophie fort, Spieler aus der Region zu holen, die in den Verein passen.“ Über die Qualitäten von Moritz Bürker kann Neubrander nur Gutes sagen: „Er ist ein richtig guter Typ und kann auch mal ein Spiel an sich reißen und mit seiner riesigen Erfahrung helfen.“