In der 3. Liga besiegt der VfL Pfullingen das Spitzenteam TuS 04 Dansenberg mit 25:22 (11.10). Neun Tore von Marc Breckel.

Nach dem grandiosen Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen besiegte der VfL Pfullingen den Tabellenzweiten TuS Dansenberg verdient 25:22, als Magnus Becker 15 Paraden zeigte und die Abwehr aggressiv und offensiv deckte.

Matchplan geht auf

Der Matchplan von Trainer Frederick Griesbach ging erneut auf. Er war dermaßen begeistert, dass er am Montag trainingsfrei gab. Sein Kommentar: „Die Abwehr war sehr gut, Magu Becker phantastisch. Bei Unentschieden in der Schlussphase, wie beim 20:20, hatten wir einen Plan, dass wir nach einer Auszeit zuschlagen würden. Genau so kam es.“

Der VfL führte 2:0, in der siebten Minute erzielten die Pfälzer das erste Tor, die Echaz-Krokos lagen dann mit einem, maximal zwei Toren zurück. Pfullingen glich aus (8:8) und nach dem 9:10 trafen Axel Goller und Florian Möck mit zwei Siebenmeter-Toren zum 11:10-Pausenstand.

Pfullingen zog auf 15:12 weg, hatte einige Leichtsinnsfehler im Spiel, aber dennoch spielte man effektiv. Becker war der große Rückhalt. 24 Gegentore bei den Löwen, jetzt 22 – das sind Top-Werte gegen Top-Teams. Gästekeeper Kevin Klier hatte auch 13 Paraden zu bieten, der VfL führte 17:13 und 19:15 (48.) als Marc Breckel traf. Dann aber war der Faden gerissen. Innerhalb von drei Minuten glichen die Gäste zum 20:20 aus (51.). Würde das Spiel kippen? Nein. Der VfL zeigte Nervenstärke, machte mit einem 3:0-Lauf den Sack zu, als Thiemann, List und Möck trafen. Das zeichnete den „neuen“ VfL aus, der zurückkam, den Plan erfüllte.

Was die Siebenmeter angeht, da gab es sechs Schützen. So kann sich kein Torwart auf die Schützen einstellen – eine neue VfL-Variante. Der VfL hat mit zwei Siegen gegen den Zweiten und Dritten den Bock umgestoßen. Ein einstelliger Platz ist möglich, die Abstiegsgefahr ist gebannt.

Magnus Becker strahlte: „22 Gegentore sind super, es passt in der Abwehr im Verbund mit mir. Das war grandios, wir nahmen sogar Tempo raus, liefen auf der letzten Rille.“

TuS-Spieler Christopher Seitz meinte: „Wir wollten, aber der Keeper nahm uns 15 Würfe und mehr. Mit 22 Toren gewinnt man nie. Beide Abwehrreihen waren stark. Mit 25 Gegentoren können wir leben, aber der VfL wollte den Sieg mehr.“ Die Zuschauerzahl von 490 war enttäuschend. Man hat mit einer tollen Einstellung nun zwei Spitzenteams besiegt. Mit der Moral, der Leidenschaft und dem Siegeswillen ist noch einiges drin.

So spielten sie

VfL Pfullingen: Becker, Gückel – Schmid (2), Breckel (9/1), Stahl (2), Thiemann (4), Prinz, Jabot (1), Möck (2/1), Haug, Goller (1/1), Hertwig, List (4/2)

TuS Dansenberg: Klier – Kiefer (2), Megalooiknomou (2), C. Seitz (2), Eisel (4/1), Schulze (3), Munzinger, Claussen (4), Bösing (2), Egelhof (1), Laurent (1), M. Seitz, Serwinski (1)

Zuschauer: 490

Schiedsrichter: Ernst, Friedhoff (Kappel)