Biathlon JWM Mareike Braun im Mittelfeld

Osrblie / uwe

Im slowakischen Osrblie hat die Junioren-WM der Biathleten begonnen. Während Philipp Lipowitz (DAV Ulm) am Samstag Abend die Eröffnungsfeier genießen durfte, bereitete sich Teamkollegin Mareike Braun auf ihre WM-Premiere vor. Die Jugend war bereits am Sonntag im Einzel über 10 Kilometer am Start.

Treffsicherheit ist hier besonders gefragt, gibt es doch für jeden Fehler 45 Strafsekunden. Bei Mareike Braun klappte das gut – abgesehen vom zweiten Schießen. Da leistete sie sich drei Fehler und das war in dieser Konkurrenz zu viel. Insgesamt wurden es drei Strafminuten. Es siegte die erst 17-jährige Grönländerin Ukaleq Astri Slettemark, die alle Scheiben abräumte und mehr als eine Minute Vorsprung herauslief. Mareike Braun wurde 32. unter den 100 Starterinnen.