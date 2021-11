Die Laichinger Top-Läuferin Alina Reh hat bei der Straßen-DM über 10 Kilometer in Uelzen/Niedersachsen Platz zwei belegt. Reh (SCC Berlin) und Hanna Klein (LAV Tübingen) kämpften am Sonntag um jeden Meter, jede Sekunde. Im Ziel am Alten Rathaus lagen sich beide in den Armen und gratulierten sic...