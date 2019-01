Tanzen Lateinformation Wallhausen: Erster Sieg als Aufsteiger

Rüsselsheim/Wallhausen / Anja D’Ariano

Alles neu“, hieß es kürzlich für die Lateinformation aus Wallhausen, denn erstmalig in der Vereinsgeschichte des Tanzsportclubs ging das Team in der Regionalliga an den Start – und zwar beim Auftaktturnier Süd Latein in Rüsselsheim. Eine Halle, in der man noch nie getanzt hat, und Teams, gegen die man noch nie getanzt hat – diese Herausforderung galt es für die Tänzer aus Wallhausen zu meistern. Hinzu kommt: Die Formation ist nun nicht mehr nur in Baden-Württemberg unterwegs, sondern tritt auch gegen Gegner aus anderen Bundesländern an.

Was noch neu ist in dieser Saison: Trainer Dario D‘Ariano wird nicht wie gewohnt auf dem Trainerstuhl sitzen. Denn zwei Wochen vor dem ersten Turnier fiel ein Tänzer aus. Also sprang Dario D‘Ariano selbst als Tänzer ein, um den Ausfall zu kompensieren.

Nach einer soliden Stellprobe hatte das Team laut eigener Angabe viel Zeit, sich auf das am Abend stattfindende Turnier vorzubereiten. Kleine Fehler wurden von den Trainern in der Videoanalyse angesprochen. Jedes Paar ging für sich noch mal alles durch.

Freude bei der Siegerehrung

In der Vorrunde startete das Team an erster Stelle. Das sei nicht unbedingt von Vorteil, erklärt D‘Ariano: „Man muss als Aufsteiger gleich liefern, da man noch mit niemandem vergleichbar ist, deswegen war der Druck auf das Team noch größer.“

Mit viel Power lief die Vorrunde besser als die Stellprobe ab. Fehler gab es nur in den Highlights. Die Tänzer erwarteten mit Spannung die Verkündung der Wertung. Erleichterung. Die Formation durfte beim Großen Finale antreten. Das Team startete an 5. Stelle und konnte sich im Vergleich zur Vorrunde nochmals steigern.

Diese Bewertung war dann etwas chaotisch (1-3-4-3-2), somit wussten die Wallhäuser zunächst nicht, welchen Platz sie erreicht hatten. Bei der Siegerehrung schließlich wurde die Lateinformation für den zweiten Platz aufgerufen. Lautes Geschrei ging durch das Team und überragende Freude. Jetzt gilt es für das Team, sich in der Woche vor dem Heimturnier nochmal zu steigern und die Fehler, die im Finale gemacht wurden, zu beheben.

Anja D‘Ariano zum Turnier: „Der Ablauf war gut, das Team war in der Vorbereitung auf das Turnier konzentriert. Die Vorrunde war noch ein bisschen verhalten, was wohl der Nervosität der Tänzer geschuldet war. Nach dem Einzug ins Finale konnte sich das Team steigern.“ Trainer Dario D’Ariano gibt noch zu bedenken: „Die Wertungen waren ziemlich durcheinander, sicher ist der zweite Platz also noch nicht.“

Am Samstag, 2. Februar, tritt die Formation beim Heimturnier des Tanzsportclubs Wallhausen in der Mehrzweckhalle in Schrozberg an. Wie sich die Paare darauf vorbereiten? Trainer D’Ariano wird zunächst die Videos analysieren. „Wir müssen beim Heimturnier liefern, in den vergangenen drei Jahren hatten wir vor heimischem Publikum immer Probleme, unsere Leistung auf das Parkett zu bringen, das muss sich ändern. Wir sind Aufsteiger und haben jetzt auf dem ersten Turnier überzeugt und können somit eigentlich ohne Druck in das nächste Turnier gehen.“

Info Anja D‘Ariano, die Autorin des Textes, ist Tänzerin und Schriftführerin der Lateinformation des Tanzsportclubs Wallhausen.