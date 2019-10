Als Aufsteiger hat der KSV Unterelchingen mit Platz drei nach der ersten Saisonhälfte in der Ringer-Verbandsliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun besteht zum Rückrundenauftakt am Freitag (17 Uhr) in der KSV-Halle gegen den Fünften SV Dürbheim und am Samstag (19.30 Uhr) beim Kronprinzen SV Fellbac...