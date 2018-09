Ringen KSV-Ringer mit klarem Sieg

Detlef Groninger

Die Saisonpremiere der Landesliga-Ringer des KSV Unterelchingen in der eigenen KSV-Halle war ganz nach dem Geschmack der 300 Zuschauer. Mit 21:11 konnte die KG Wurmlingen/Tuttlingen in die Schranken gewiesen werden. „Das war ein fast perfekter Einstand in der neuen Liga“, sagte KSV-Freistiltrainer Dieter Folz. Dabei entpuppten sich die beiden taktischen Umstellungen im Kader als Volltreffer. Schwergewichtler Rudolf Münkle, der eigentlich vordergründig im Freistil eingesetzt wird, wurde eine Gewichtsklasse nach oben befördert und stellte auch im klassischen Stil sein Können unter Beweis. Er bezwang den 20 Pfund schwereren Atdhe Vrajolli mit 2:0. Münkle ging so dem Moldawier Radu Baldaur aus dem Weg, gegen den ein Erfolg eher unwahrscheinlich gewesen wäre.

Ein ähnlicher Schachzug gelang mit Kevin Schweter, der im Freistilbereich eine Gewichtsklasse weiter unten (75 kg statt 80 kg) auf die Matte ging. Somit blieb ihm das Duell mit dem zweiten KG-Ausländer Dumitru Tulbea erspart und er konnte gegen Andrija Ivanovic bereits nach 115 Sekunden mit dem Sieg nach technischer Überlegenheit eine Höchstwertung zum Gesamterfolg beitragen. Das gelang auch noch Dominic Schumny (61 kg, gr), Erik Schweter (66 kg, F) und Maximilian Besser (86 kg, gr). Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) kommt es nun zum Gipfeltreffen beim ebenfalls noch verlustpunktfreien Spitzenreiter KSV Winzeln.