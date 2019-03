Gegen Vladimir Toktasynov will Michael Smolik seine zwei Weltmeisterschaftsgürtel verteidigen. Der Satteldorfer ist in seiner Profikarriere bei 30 Kämpfen bislang noch unbesiegt

Immer noch ungeschlagen ist Kickboxer Michael Smolik. 30 Siege und null Niederlagen lautet die eindrucksvolle Bilanz des WKU-Schwergewichts-Weltmeisters aus Satteldorf. Und so soll es auch nach dem Kampf gegen Vladimir Toktasynov bleiben. Der gebürtige Kasache ist ein K1-Kickboxer und Worldchampion (AFSO). Sein Spitzname ist „Battle Cyborg“ und klingt schon sehr hart. „Als ich mit dem Thaiboxen angefangen habe, war Jérôme Le Banner mein Vorbild und so bekam ich diesen Spitznamen verpasst“, erklärt Toktasynov. Er ist beinahe genauso groß (1,88 Meter) und schwer (101 Kilogramm) wie der amtierende Weltmeister.

Eigentlich wollte Smolik im Frühjahr gegen Mohamed Abdallah kämpfen. Schon seit Monaten lassen sie in den sozialen Netzwerken die verbalen Fäuste fliegen. Doch beide Parteien konnten sich weder terminlich noch finanziell auf ein Duell einigen. Nachdem Smolik ein letztes Ultimatum gesetzt hatte, ist nun das Thema wohl endgültig vom Tisch. „Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten.“

Smolik bereitet sich nun seit rund zwei Monaten auf den WM-Kampf gegen Vladimir Toktasynov vor. „Sparring trainiere ich hauptsächlich in München.“ Dabei geht es gegen starke Trainingspartner, oftmals auch mit ähnlicher Reichweite und Statur wie sein kommender Gegner, dessen Kampfstil er schon auf Videos genau analysiert hat. Oft trainiert Smolik aber auch in seinem Gym mit Kraft- und Beweglichkeitsübungen sowie Sprints.

Zuletzt schlug der gebürtige Crailsheimer den Schweizer Enver Slijvar im direkten Rückkampf um seine beiden WM-Titel im Kick- und Thaiboxen. Musste er im ersten Duell noch über die Punkte gehen, beendete er den Refight durch technischen Knockout in der vierten Runde und wurde seinem Spitznamen „K.o.-Maschine“ wieder gerecht.

Recht rar hat sich Smolik zuletzt gemacht. „Ich habe früher öfter gekämpft, doch das kannst du auf diesem Niveau nicht auf Dauer halten.“ So beschränkt sich der Weltmeister inzwischen auf zwei bis drei Fights im Jahr.

Auch hat Smolik seinen Stil ein wenig verändert. „Ich bin nicht mehr so ein Draufgänger. Inzwischen gehe ich nicht immer gleich nach vorne und suche den schnellen Knockout.“ Er gehe nun strategischer in die Kämpfe und versuche, sich mehr auf seinen Gegner einzulassen, dessen Kampfführung zu lesen. „Wenn man es so nennen will, bin ich einfach etwas reifer geworden.“

Aus den Fehlern gelernt

Grund hierfür sind wohl seine zwei Punktsiege, einer davon war ganz knapp. „Ich habe aus den Fehlern in meiner Kampfführung gelernt“, erklärt der 27-Jährige. „Das ist hauptsächlich Kopfsache.“ Zudem werden seine Herausforderer bei jedem Duell immer stärker. Dass er jetzt donnerstags kämpft, liegt an der Einschaltquote, die zuletzt nur noch bei rund einer Million lag. „Samstags ist zu starke Konkurrenz auf den anderen TV-Kanälen.“

Seine Schauspielkarriere muss vorübergehend hinten anstehen, „jetzt konzentriere ich mich nur auf den Kampf“. Dennoch gehen seine Planungen parallel weiter, demnächst will Smolik ein Fitness- und Rehastudio in der Crailsheimer Innenstadt eröffnen. Zusammen mit seinem Box-Studio in der Haller Straße kann er dann zukünftig optimale Bedingungen für sein Training und die Einheiten seiner Studiomitglieder anbieten.

Info Der WM-Kampf in München wird am Donnerstag ab circa 22 Uhr live im TV auf Kabel eins übertragen.

