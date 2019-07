Daniel und George Udsilauri sind beim europäischen olympischen Jugendfestival in Aserbaidschan dabei. Die Wettkämpfe beginnen am Mittwoch und dauern bis Samstag.

Vier Jahre nach den ersten „European Games“ ist Baku erneut Gastgeber einer hochkarätigen Sportveranstaltung: Bis Samstag findet in der Hauptstadt von Aserbaidschan das European Youth Olympic Festival (EYOF/Europäisches Olympisches Jugendfestival) statt. Dort treten Nachwuchsathleten im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in insgesamt zehn verschiedenen Sportarten an.

Für den Württembergischen Judo-Verband sind zwei Sportler aus der Region dabei: Die 16-jährigen Zwillinge Daniel und George Udsilauri vom TSV Erbach. Die Nominierung der Zwillingsbrüder durch Bundestrainer Bruno Tsafack erfolgte aufgrund ihrer diesjährigen Top-Leistungen. So siegte Daniel Udsilauri in der Klasse über 90 Kilogramm beim Weltcup Mitte Mai im polnischen Bielsko Biala gegen den starken Georgier Giga Tatiashvili, dem er vier Woche zuvor in Teplice noch unterlegen war, mit Golden Score. Beim International Masters U 18 in Bremen im März siegte der Erbacher im Finale gegen den Brasilianer Bernardo Rosa. Daniel Udsilauri wohnt und trainiert, wie sein Bruder George, seit einem dreiviertel Jahr am Olympia-Stützpunkt in Stuttgart und geht dort auch zur Schule. Mit dem Sieg in Bremen im März und der Silbermedaille beim European Cup Cadets im April im tschechischen Teplice (Finalniederlage gegen AlexCret/Rumänien) ließ George Udsilauri in diesem Jahr aufhorchen und „verdiente“ sich damit seine Nominierung für Baku.

120 Athleten gehören zum Jugend Team Deutschland

Das Jugend Team Deutschland, für das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 120 Teilnehmer und 51 Betreuer nominiert hat, geht in Baku in den Sportarten Handball, Kunstturnen, Leichtathletik, Radsport Straße, Ringen, Schwimmen, Tennis, Volleyball und Judo an den Start. Die Wettkämpfe beginnen am Mittwoch und dauern noch bis Samstag.

