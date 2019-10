Das unbeschreibliche Glücksgefühl nach dem Zieleinlauf auf Hawaii ist inzwischen einer inneren Zufriedenheit gewichen. „Die ist aber nicht weniger intensiv“, sagt Jan Frodeno, der Star der internationalen Triathlon-Szene. Vor zwei Wochen gewann der 38-Jährige den Ironman auf Hawaii und wurde Weltmeister, zum dritten Mal in seiner Karriere. Ein Triumph sondergleichen, zumal Frodeno auch noch den Streckenrekord bei diesem legendären Rennen knackte. Am Montag hat der Ausnahme-Ausdauerathlet Ulm besucht. Auf Vermittlung seines Ausrüsters und aus Anlass des 50. Geburtstags des Ulmer Sportartikel-Händlers Sport Sohn.

Ironman-Sieger mag auch Schokolade

Frodeno sitzt in einem Sport-Sohn-Büro im fünften Stock mit Blick aufs Münster und lässt sich die bereitgestellten Häppchen schmecken. Früher hat der gebürtige Kölner asketisch gelebt. Und heute? Ernährt er sich „normal und gesund“. Da darf es auch gern mal ein Schlückchen Wein oder ein Stückchen Schokolade sein. „Ich bin kein Freund des Verzichts“, sagt der 1,95 Meter große und 77 Kilogramm leichte Triathlet. Warum? „Wenn man komplett auf das Glas Wein verzichtet oder das Stückchen Schokolade, obwohl man extremes Verlangen danach hat, kostet dich das extrem viel mentale Energie“, sagt Frodeno. „Aber um wirklich leistungsfähig zu sein, ist die mentale Frische mit das Wichtigste.“

Frodeno nutzt Schwächen gnadenlos aus

Es gehe um professionellen Sport und damit vor allem ums Gewinnen. Deshalb gehe es auch in der so oft beschriebenen „Triathlon-Familie“ nicht immer zimperlich zu. Sprich: Wer vorne sein will, muss die Schwächen des Gegner ausnutzen, gnadenlos. Mit dem Briten Alistair Brownlee etwa lieferte sich Frodeno beim Ironman auf Hawaii, an der Spitze des Felds liegend, einige Wortduelle. „Er hat mich beschimpft. Daran habe ich jedoch gemerkt, wie schlecht es ihm eigentlich geht.“ Also griff Frodeno an, verschärfte das Tempo. Brownlee kam nicht mehr mit. „Der blasse Brite hatte eine rote Birne.“

Mit den meisten Kollegen im Profizirkus verstehe er sich gut. „Aber nicht mit allen würde ich ein Bier trinken“, betont Frodeno und lächelt.

Nach dem Sieg auf Hawaii hat er mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern ein paar Tage Urlaub in Australien gemacht. Seit einer Woche ist er in Deutschland, um Sponsoren- und Interview-Termine wahrzunehmen. Trainiert wird nicht viel. Regeneration ist angesagt. „Ich habe irgendwann gelernt, dass es für mich wichtig ist, zu entspannen.“ Pro Tag mal 20 oder 30 Minuten locker laufen, mehr muss derzeit nicht sein.

Triathlon-Weltmeister denkt nichts ans Aufhören

Am Dienstag geht es zurück nach Barcelona, wo der 38-Jährige mit seiner Familie lebt. In den kommenden Wochen wird dann das Trainingspensum wieder deutlich erhöht. Den Wettkampf auf Hawaii bei enormer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit hat Frodeno gut weggesteckt. „Es war für mich ein perfektes Rennen, weil es unter diesen schwierigen Bedingungen stattgefunden hat“, sagt der 38-Jährige.

Ein baldiges Karriereende ist kein Thema. „Ich bin überhaupt kein Masochist. Aus dem Grund mache ich den Sport nicht. Ich leide nicht gern“, betont Frodeno – und fügt hinzu: „Ich glaube aber, dass ich mich weiter verbessern kann.“ Frodeno weiß: Er ist nicht der älteste Ironman-Sieger. Das ist Craig Alexander. Der Engländer gewann 2011, mit 39.

