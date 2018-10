Laufsport In drei Wochen: Hohenzollern-Berglauf

Hechingen / HZ

Noch immer schütteln sich die Läufer und die Organisatoren, wenn sie an das Wetter beim letztjährigen Hohenzollern-Berglauf denken. Doch beim Ski-Club Hechingen ist man sicher, dass sich die Traditionsläufer unabhängig von allen Wettervorhersagen schon auf den diesjährigen Berglauf vorbereiten.

Ob der 11.11. ein Omen für die neue Bestzeit von unter 33:32 Minuten bei den Damen oder 28:56 Minuten bei den Herren ist, wird man sehen. 2017 ließen Sabine Schmid mit 40:08 Minuten und Daniel Noll mit 31:22 Minuten ihre Konkurrenten hinter sich.

In den nächsten drei Wochen wird man wieder viele Trainingseinheiten am Zollerberg beobachten können. Das freut den Ski-Club Hechingen als Organisator und lässt auf ein breit aufgestelltes Läuferfeld von 400 bis 500 Teilnehmern mit zahlreichen Neulingen hoffen.

Der Reiz des Laufes liegt vor allem am „majestätischen“ Zieleinlauf im Innenhof der Burg Hohenzollern. Die Strecke selbst wechselt zwischen Flach- und Steilpassagen und verlangt nach guter Planung und geschickter Einteilung der Kräfte.

Für den 11. November hat sich ein zweier Lauftrupp der Freiwilligen Feuerwehr Bodelshausen angemeldet, der in voller Montur, das heißt Feuerwehreinsatzkleidung und Atemschutzgerät; also etwa 25 Kilogramm Zusatzgewicht den Berg bezwingen will. Die mutigen Feuerwehrleute testen dabei die eigene körperliche Fitness und wollen der Öffentlichkeit demonstrieren, was Feuerwehrleute in der Lage sind zu leisten.

Da ist es umso wichtiger, dass viele Zuschauer an der Strecke die Läufer motivieren. Zusätzlich gibt es unterwegs wieder Stimmungsmusik von den Hechinger „Schnorchel-Huaschtern“. Die ganze Bevölkerung ist zum Zuschauen eingeladen und kann den vom Ski-Club organisierten, umweltfreundlichen Shuttleservice in Anspruch nehmen. Zur Burg fährt gegen 9.45 Uhr ein Bus am Weiherstadion ab. Er hält am oberen Burgparkplatz. Von dort fährt er dann gegen 11.30 Uhr zurück ins Stadion. Dieser Service ist kostenfrei. Anmeldungen für den Lauf sind schon seit einigen Wochen möglich. Noch bis einschließlich 8. November kann man sich unter //www.ski-club-hechingen.de:www.ski-club-hechingen.de online anmelden. Bis 30 Minuten vor Start sind noch begrenzt Nachmeldungen m:www.ski-club-hechingen.de online anmelden. Bis 30 Minuten vor Start sind noch begrenzt Nachmeldungen m|_blank)$öglich. Die Startberechtigung gilt ab U 16, Jahrgang 2004. Die Startgebühr beträgt 15 Euro, wovon ein Euro an die Kira-von-Preußen-Stiftung geht. Die Nachmeldegebühr beträgt drei Euro zusätzlich.

Ab 8 Uhr erfolgt die Startnummernausgabe mit integriertem Transponder. Somit entfällt die Rückgabe. Angeboten werden für die Läufer wieder der Kleidertransport und die Rückfahrt.

Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen ist in der Festhalle Stetten gesorgt. Dort ist gegen 13 Uhr die Siegerehrung. Die drei Ersten in jeder Altersklasse erhalten Urkunden und Sachpreise.

Mindestens 100 laufwütige Kinder wünschen sich die Verantwortlichen für den 13. AOK-Kids-Cup, der ebenfalls am 11. November im Weiherstadion stattfindet. Dabei geht es vor allem um das „Dabeisein“. Etwas Ehrgeiz, Spaß am Laufen und der richtige Fanclub sind schon ganz gute Voraussetzungen, um einen aktiven, sportlichen Vormittag zu verbringen. Der Ski-Club organisiert das Aufwärmtraining und sorgt für ärztliche Betreuung vor Ort. Start und Ziel ist um 10.30 Uhr im Weiherstadion. Die Startnummern werden ab 9.30 Uhr ausgegeben.

Für einen schnellen Ablauf sorgt die elektronische Erfassung der Anmeldungen und Laufzeiten. So müssen die Kinder nicht zu lange auf ihre Urkunden und Medaillen warten.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde, eine Medaille sowie ein Geschenk. Die AOK hat für jeden jungen Läufer ein T-Shirt parat. Die drei Erstplatzierten einer jeden Gruppe erhalten bei der Siegerehrung zur Mittagszeit in der Festhalle Stetten noch einen Pokal. Dort werden auch ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Anmeldungen können bis einschließlich 9. November über die Email-Adresse: kidslauf@ski-club-hechingen.de erfolgen. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Alle Informationen sowie die Online-Anmeldemöglichkeit für die Läufe finden Sie auf www.ski-club-hechingen.de.