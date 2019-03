Degenfechten Zweimal Golf für den HSB

Heidenheim / Lis Fautsch

Janik Ritz und Guilia Albrecht gewinnen in Schwäbisch Hall.

Beim A-Jugend Ranglistenturnier der Interessengemeinschaft Württemberg und Baden Nord in Schwäbisch Hall konnten die HSB-Nachwuchsfechter vier Medaillen im Einzel und zwei Medaillen in der Mannschaft holen.

Janik Ritz sicherte sich Gold im Herrendegen, nachdem er im Viertelfinale gegen Vereinskamerad Gernot Kummer 15:9 gewann, im Halbfinale den Mannheimer Michael Trebis 15:10 bezwang und im Finale den Reutlinger Alexander Katsamis mit 15:11 schlug, der seinerseits im Halbfinale den Heidenheimer Vince Vogel 15:9 besiegt hatte.

In der Mannschaft musste sich das HSB-Team um Ritz, Till Giese und Cedric Reiser und Vogel im Finale eine 29:45-Niederlage gegen Mannheim hinnehmen und belegte den zweiten Rang. Der HSB II wurde Vierter. Bei den Damen schaffte es Guilia Albrecht bis ganz nach oben aufs Podest. Die Kadettin, die gerade erst von einer enttäuschenden Europameisterschaft zurückgekehrt ist, konnte sich im Finale gegen ihre Vereinskollegin Alla Zittel äußerst knapp mit 15:14 durchsetzen. Mit Carolina Alves de Lima und Mariella Tomic schafften es noch zwei weitere Heidenheimerinnen ins Finale der Besten acht.

In der Mannschaft wurde das Quartett ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte im Finale Ditzingen klar mit 45:29.

„Im Einzelwettbewerb zeigten Janik Ritz, Vince Vogel und Gernot Kummer eine hervorragende Leistung. Im Mannschaftskampf waren die Jungs in vielen Aktionen aber nicht konsequent genug“, sagte Trainer Jannis Blank und fügte an: „Wir gehen nun mit zehn Heidenheimern bei den deutschen Meisterschaften an den Start, was eine sehr gute Quote ist.“