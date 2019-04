Andreas Wiedemann und Mohammad Sadiqi waren bei den württembergischen Meisterschaften erfolgreich.

Bei den württembergischen Meisterschaften der Männer im Ringen gingen für Nattheim und Herbrechtingen acht Athleten an den Start. Mit 143 Teilnehmern waren die Meisterschaften sehr gut besucht. Für die TSG Nattheim sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 92 kg im freien Stil Bronze.

In seinem letzten Kampf um die Medaille bezwang er den Herbrechtinger Christoph Krämer, als er beim Stand von 5:5 zu einem Schwunggriff ansetzte und diesen schulterte.

In der stark besetzten Gewichtsklasse bis 82 kg im griechisch-römischen Stil errang sich mit zwei Siegen den vierten Platz. In der teilnehmerstärksten Gewichtsklasse mit 14 Teilnehmern hatte in der Gewichtsklasse bis 74 kg Freistil gleich zu Beginn eine schwere Aufgabe und unterlag dem DM-Teilnehmer Peter Josef Eckstein (Dewangen). Bei seinem zweiten Kampf musste er sich auch geschlagen geben und schied vorzeitig aus.

startete in den Gewichtsklassen bis 61 kg Freistil und 60 kg griechisch-römisch mit zwei Siegen gut in das Turnier. Gegen Ende seines zweiten Kampfes verletzte sich Sen und musste seine weiteren Kämpfe aufgeben.

Mammutaufgabe zu bestreiten

Eine Mammutaufgabe hatte in den Gewichtsklassen 57 kg Freistil und 55 kg griechisch-römisch: Er musste zehn Kämpfe bestreiten und holte sich mit drei Siegen in der Gewichtsklasse bis 55 kg die Bronzemedaille. Im freien Stil bis 57 kg errang der Nattheimer den fünften Platz.

Für die TSV Herbrechtingen startete im freien Stil bis 92 kg, für den es im Turnierverlauf von vornherein nur um die Bronzemedaille gehen sollte. Ihm gelangen zwei Techniksiege von 15:4 über Armin Turzer (Ebersbach) und von 13:1 über Christoph Brüstle (Aichhalden), während er chancenlos den beiden Erstplatzierten unterlag. Die entscheidende Begegnung um den dritten Podestplatz zwischen dem TSVler und dem Nattheimer Andreas Wiedemann verlor er wie bereits erwähnt und wurde Vierter.

Im griech-römischen Stil rang bis 63 kg. Er unterlag David Kraus (Dewangen) und dem Junioren-DM-Teilnehmer und späteren württembergischen Vizemeister Stefan Weller (Ebersbach) und wurde schließlich Siebter. startete bis 67 kg greco. Er hatte gegen den späteren württembergischen Meister Dara Nisi (Fellbach) und gegen Julian Helm (Hardt) keinen Erfolg und reihte sich als Siebtplatzierter ein.