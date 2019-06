Mit zwölf Pferden und sechs Fahrern machten sich die Fahrer des Pferdesportkreises Heidenheim auf den Weg nach Bad Schussenried, wo die württembergischen Meisterschaften der Gespannfahrer ausgetragen wurden. Zwei Starterinnen konnten sich einen Meistertitel sichern: Cindy Weiß und Ramona Und.

Mit zwölf Pferden und sechs Fahrern machten sich die Fahrer des Pferdesportkreises Heidenheim auf den Weg nach Bad Schussenried, wo die württembergischen Meisterschaften der Gespannfahrer ausgetragen wurden. Zwei Starterinnen konnten sich einen Meistertitel sichern: Cindy Weiß und Ramona Und.

Ein Fahrturnier besteht dabei aus drei Prüfungen: Dressur, Gelände und Hindernisfahren. Zusätzlich standen auf der Reit-und Fahranlage die Meisterschaften der U25 in der Klasse A sowie die Meisterschaften in der Klasse M an.

Am ersten Tag stand alles im Zeichen der Dressur, die Gespannfahrer kommen hier eine bestimmte Aufgabe. Am zweiten Tag ging es ins Gelände. Vier Hindernisse mit jeweils vier Durchfahrten waren in der Klasse A vorbereitet. In der Klasse M kam noch ein Hindernis und jeweils eine Durchfahrt pro Hindernis mehr dazu. Die Strecke muss innerhalb einer bestimmen Zeit absolviert werden, allerdings darf man auch nicht zu schnell im Ziel ankommen. Am dritten Tag galt es, einen Hindernisparcours aus 14 bis 18 Kegeln zu durchfahren.

Mit gut vorbereiteten Gespannen gingen einige Schleifen und zwei Titel an Heidenheim. Bei den Einspännern Pferde der Klasse A ging Leonie Hiller mit ihrer Freibergerstute Evita für den RFV Gerstetten an den Start. Sie erreichte in einem großen Starterfeld den 16. Platz in der Dressur, wurde 13. im Gelände sowie im Hindernisfahren und konnte sich in der kombinierten Wertung Rang 14 erfahren.

Bei den Zweispännern Ponys Klasse A holte sich Georg Wimme vom RFV Sontheim Unteres Brenztal mit Montana und Sam die Bronze-Schleife im Hindernisfahren. Nach einem 15. Platz in der Dressur, schaffte er es mit einer rasanten Fahrt im Gelände auf Platz fünf. Somit war er in der kombinierten Wertung bis auf Platz acht vorgerückt.

Annika Keck startete nur in der Dressur mit ihrer Schwarzwälderstute Lea in der Klasse M der Einspännern Pferde und erreichte hier Platz sieben.

Zweimal knapp am Podest vorbei

Mit zwei Ponys und zwei Pferden sammelte Heiko Hammann vom RFV Niederstozingen einige Schleifen ein. Bei den Zweispännern Pferde der Klasse M hatte er Quanticas- Diego und Franz vor die Kutsche gespannt. Nach zwei siebten Plätzen in der Dressur und im Gelände zeigte er seine Fahrkunst im Hindernisfahren und hatte hier die Goldene Schleife sicher. In der kombinierten Wertung bedeutete dies den vierten Platz.

Bei den Zweispänner Ponys trat er mit Noir und Lilli an. Mit ihnen schaffte er den siebten Platz in der Dressur und holte sich den dritten Platz nach einer sehr schnellen Geländefahrt. Im Hindernisfahren erziele er den zweiten Platz und war in der kombinierten Wertung erneut Vierter.

Zwei Meistertitel gingen am Ende noch an den Pferdesportkreis Heidenheim: Mit den Schimmelponys Randy und Rocky war Cindy Weiß auf Erfolgskurs. Nach ihrem Sieg in der Dressur und dem Gelände startete sie in die Meisterschaftswertung. Im Hindernisfahren kam das Gespann auf Platz 13. Den Sieg in der kombinierten Wertung konnte ihr aber niemand mehr nehmen. Der Titel württembergische Meisterin der Zweispänner Ponys U25 Klasse A war somit gesichert.

Ebenfalls ganz oben auf dem Podest stand Ramona Und vom RV Heidenheim. Sie konnte sich mit ihren Schwarzwälder Füchsen DJ und Domino den Sieg in der Dressur holen. Nach zwei vierten Plätzen im Gelände und Hindernisfahren war sie in der kombinierten Wertung unangefochten auf Platz eins. Somit bekam sie die Schärpe als württembergische Meisterin der Zweispänner Pferde U25 Klasse A. ru