Der Schnaitheimer Motocross-Fahrer baut seinen Vorsprung in der Meisterschaft weiter aus.

Kürzlich trat der junge Schnaitheimer Motocross-Fahrer Luca Elbert, der für das Theilacker-Racing-Team startet, zum zweiten Lauf der BWA-Cup-Meisterschaft in Schefflenz an. Es regnete die ganze Nacht durch und die Strecke war entsprechend matschig. Elbert verzichtete auf das freie Training und konzentrierte sich voll auf das Zeittraining. Das war keine schlechte Entscheidung, denn er fuhr hier die schnellste Rundenzeit und konnte sich den Startplatz heraussuchen.

Der erste Lauf begann bei sehr schwierigen Bedingungen allerdings weniger gut, Elbert kam sehr schlecht aus dem Gatter und fuhr als Siebter um die erste Kurve. Doch schon nach drei Runden setzte er sich an die Spitze, baute seinen Vorsprung auf zehn Sekunden aus und gewann souverän den ersten Lauf.

Die Strecke wurde besser und im zweiten Durchgang erwartete die 40 Fahrer feinster „Werksboden“. Dies merkte man auch am Start. Elbert kam gut weg und bog als Zweiter in die erste Kurve. Diesmal dauerte es keine 3 Kurven, ehe der Schnaitheimer wieder die Führung übernahm. Schließlich gewann er auch den zweiten Lauf und baute damit seinen Vorsprung in der Meisterschaft weiter aus. Das nächste Rennen findet am 8. September beim MSC Walldorf Astoria statt.