Beim Schwaben-Cup in Hösbach holt sich Jenna Dirczka den Sieg, Lia Nemeth schafft ebenfalls die Qualifikation.

Heidenheims Turnerinnen konnten sich beim Schwaben-Cup in Öhringen erneut gut in Szene setzen. Der Wettkamf war gleichzeitig die zweite und letzte Qualifikation für den Deutschland-Cup am 4. Mai in Hösbach.Die Plätze eins und zwei jeder Altersklasse und jedes Turnverbandes qualifizieren.

Guter Start am Schwebebalken

Jenna Dirczka (AK 16/17) startete vielversprechend am Schwebebalken. Sie hatte zwar beim Muchina einen Sturz, durch den hohen Schwierigkeitswert ihrer Übung holte sie mit 13,00 Punkten dennoch die höchste Wertung ihrer Altersklasse. Als nächstes kamen für sie die beiden „sicheren“ Geräte. Für eine sehr gut geturnte Bodenübung erhielt sie 13,75 Punkte und der sicher in den Stand gebrachte gebückte Tsukahara brachte ihr weitere 13,25 Zähler ein.

Als letztes Gerät kam der Stufenbarren. Hier fehlen Dirczka die nötigen Schwierigkeiten für eine ebenso hohe Wertung wie an den anderen Geräten. So gab es auch nur 10,95 Punkte, aber der Vorsprung aus den vorherigen Geräten reichten der HSBlerin aus, um als Siegerin mit 50,95 Punkten ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

Elisa Horn ging in der selben Altersklasse nach einem grippalen Infekt etwas geschwächt in den Wettkampf, verpasst ganz knapp um nicht einmal einen Punkt die Qualifikation und wurde mit 48,00 Punkten Vierte.

Ganz knapp am Sieg vorbei

Auch Lia Nemeth (AK 14/15) sicherte sich einen Startplatz für den Deutschland-Cup. Sie kam am Stufenbarren ohne Fehler, wenn auch nicht ganz sauber durch ihre Übung und erhielt 12,45 Punkte. Am Schwebebalken hatte die Heidenheimerin einen Sturz bei der akrobatischen Verbindung, dennoch erturnte sie 13,45 Punkte für eine ansonsten sauber vorgetragene Übung mit hohem Schwierigkeitswert. Am Boden kam Nemeth auf 12,65 Punkte und für den gebückten Tsukahara gab es 13,20 Zähler. Mit 51,75 Punkten musste sie sich nur ganz knapp Patrizia Mertz (52,2 Punkten) vom TSV Ingelfingen geschlagen geben und wurde Zweite.

In der Altersklasse 12/13 belegte Hedwig Schönborn mit 40,6 Punkten den siebten Platz.