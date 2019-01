Fechten Zwei Degenfecht-Talente träumen von Olympia

Fechten / Lis Fautsch

Lisa-Marie Nüsseler und Annalena Wohlstein belegen seit Jahren regelmäßig die obersten Podest-Plätze bei Schülerturnieren.

Dabei kommt Lisa-Marie Nüsseler seit ihrem siebten Lebensjahr regelmäßig ins Fechttraining.

Bei einem Fechtschnuppertag in ihrer damaligen Schule in Oggenhausen hatte sie den Fechtsport kennengelernt und war sofort begeistert. „Ich wollte dann unbedingt öfter fechten und bettelte zuhause, um an dem Anfängerkurs teilzunehmen“, so die 11-Jährige. Dienstags, mittwochs und donnerstags geht es für sie nach der Schule ins Training.

Auch Annalena Wohlstein ficht seit der ersten Klasse. Sie bekam den Schnupperkurs einst zu Weihnachten geschenkt.

Am Wochenende freuen sich die Fechterinnen auf die Turniere, um sich mal mit anderen Gegner auf der Planche messen zu können. Die Siege teilen sich die Beiden auf: 2017 schlug Wohlstein Nüsseler im Finale der württembergischen Schüler-Meisterschaft (U 10), 2018 entschied Nüsseler das Finale der U-11-Meisterschaft für sich. „Im Training sind wir aber keine Gegnerinnen, da heißt es eher Mädchen-Power gegen die Jungs.“ erklärt Lisa-Marie Nüsseler.

Vorbilder haben beide auch: Zum einen Yannick Borel. Der Franzose ist amtierender Welt- und Europameister. Und vom heimischen HSB Anna Hornischer, die mit dem Team Junioren-Europameisterin wurde. Die beiden Mädels haben selbst ein fernes Ziel: Olympia 2028.