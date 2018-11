Schnaitheim Selina Schittenhelm bei Enduro-Weltmeisterschaft in Chile

Schnaitheim / Elena Kretschmer

Selina Schittenhelm vom MSC Schnaitheim nimmt an der ISDE teil.

Das International Six Days Enduro (ISDE) ist die wichtigste Motorsportveranstaltung im Endurosport. Der Mannschaftswettbewerb findet jedes Jahr in einem anderen Land statt und gilt offiziell als Enduro-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften. Heuer ist der Austragungsort Chile und für das deutsche Damen-Team geht Selina Schittenhelm vom MSC Schnaitheim zusammen mit Nadine Maier und Tanja Schlosser an den Start.

Anfang Juni hatte Schittenhelm die Nachricht von Manager Marcus Jünger erhalten, dass sie nominiert ist, für Team Deutschland in der Kategorie Trophy Damen Mannschaft zu starten. „Unsere Enduro-Weltmeisterin von 2017 ist dieses Jahr Mutter geworden und hat deshalb abgesagt. Außerdem gab es eine Verletzte und so sind Tanja Schlosser und ich nachgerückt“, erklärt die 26-Jährige.

Eine echte Premiere

Da beide eigentlich aus dem Motocross kommen, wo sie zuletzt beim Ladies Cup erfolgreich waren, ist die ISDE für sie eine echte Premiere. Ein wenig Enduro-Luft hatte Schittenhelm allerdings schon beim German Cross Country und bei der deutschen Meisterschaft im Enduro schnuppern können. Maier, die dritte im Bunde, kommt zwar aus dem Enduro-Sport, aber auch für sie ist es das erste Six Days.

Am gestrigen Montag ging es für Schittenhelm los Richtung Chile. Die komplette Reise wird vom Team Germany bezahlt – also Reisekosten, Unterkunft, Motorrad Transport, Startgeld, Verpflegung etc. „Ohne Sponsoren wäre das gar nicht denkbar“, so Schittenhelm. Der erste Fahrtag ist der 12. November. Ab da geht die Veranstaltung, wie der Name schon sagt, sechs Tage lang. Täglich werden bis zu 300 Kilometer durch das chilenische Vina del Mar und Umgebung zurückgelegt.

„Nervös bin ich momentan noch nicht. Ich glaube, das kommt alles erst kurz vor dem Rennen“, so Schittenhelm wenige Tage vor dem Abflug. Begleitet wird sie von ihrer Tante Susanne Schittenhelm. Außerdem ist vor Ort das gesamte Team Germany dabei, sprich Betreuer, Mechaniker, Masseure und Ärzte. Doch während des Rennens müssen die Fahrer alles selbst machen: Reifen wechseln, Luftfilter wechseln und und und. Nur um Flüssigkeiten und das Tanken darf sich der Mechaniker kümmern.

Gefahren wird übrigens nicht um einen Geldpreis, sondern lediglich um eine Trophäe. Die Chancen der drei Six-Days-Neulinge weiß Schittenhelm noch nicht so richtig einzuschätzen: „Das wird eher schwer. Andere Länder wie Australien, Spanien, die USA und Frankreich haben viel mehr Routine. Wir werden sehen.“