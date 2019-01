Turngau Ostwürttemberg Turngau Ostwürttemberg bleibt zunächst ohne Vorsitzenden

Dettingen / pm

Turngau Ostwürttemberg: Nach 20 Jahren im Amt wurde Karlheinz Rößler in Dettingen offiziell verabschiedet.

Auf dem Gauturntag in Dettingen blickte Karlheinz Rößler auf über über 36 Jahre aktive Tätigkeit, allein 20 davon als Vorsitzender des Turngaus Ostwürttemberg, zurück. Schwerpunktmäßig stellte er fest, dass seit seinem Amtsbeginn im Jahr 1983 vornehmlich bei Großereignissen, sowohl auf Bundes- Landes-, oder Turngauebene die Teilnehmerzahlen gewaltig nachgelassen haben. „Hatte der Veranstalter früher Angst die Teilnehmerzahlen zu bewältigen, darf man heute froh sein, eine Veranstaltung durchführen zu können“, so Rößler.

Dies liege zum Teil am demographischen Wandel der Gesellschaft, aber auch an der Individualisierung der Sportinteressierten. „Die Vereine können heute nicht warten, bis die Sportwilligen auf sie zukommen, sondern müssen ihre Angebote an den Erwartungen der Sportsuchenden ausrichten“, erklärte der scheidende Turngau-Vorsitzende.

Trotzdem dürfe man nicht vergessen, dass sich der Spitzensport im Turngau Ostwürttemberg positiv entwickelt hat und damit ein Zugpferd für neue junge Sportler sein könne. Als positive Beispiele nannte Rößler die Turnerinnen des HSB und die Turner des TV Wetzgau. Sehr gute Wettkampfentwicklung sei auch bei der Rhytmischen Sportgymnastik und dem Trampolinturnen zu erkennen.

Rößler kündigte an: „Ich werde sicher nicht sang- und klanglos verschwinden, sondern immer mit Tipps und Ratschlägen zur Verfügung stehen.“ Zudem wurde Rößler zum Ehrenvorstand des Turngaus Ostwürttemberg gewählt.

Tanja Conrad, seit 1995 Wegbegleiterin von Karlheinz Rößler, lobte den ehemaligen Vorsitzenden für dessen neue Ideen und Verbesserungsvorschläge. „Er hat immer versucht, präsent zu sein und hat das Gespräch mit den Menschen gesucht“, so Conrad.

Einen neuen Vorsitzenden gibt es zunächst nicht, dafür ein Vorstandsteam. Zu diesem gehört: Thomas Dambacher (stellvertretender Vorsitzender Geschäftsführung und Finanzen), Margot Wagner (stv. Vorsitzende Personalentwicklung und Gleichstellung), Bernhard Elser (stv. Vorsitzender Wettkampfsport) und Birgit Mach (stv. Vorsitzende Freizeitsport). Weitere Vorstandsmitglieder sind: Norbert Peuker (Referent Öffentlichkeitsarbeit), Monika Röhrich, Thomas Wagenblast und Steffen Schröm (alle drei Beisitzer). Schröm (SV Bolheim) wurde neu gewählt, genauso wie Kristina Müller, die neue Vorsitzende der Turngaujugend. Turnwart Kinder sind Bernhard Elser und Tanja Conrad.