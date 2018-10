Heidenheim Zu viel negative Vorzeichen für den HSB

Heidenheim / HZ

Die Heidenheimer unterliegen dem TSV Bartenbach knapp mit 25:26.

Mit einer sehr offensiven 3:2:1-Deckung versuchten die Göppinger Vorstädter, dem HSB, der auf die Torhüter Bosch und Kosta Mpouras verzichten musste, den Schneid abkaufen. Allerdings waren die Hausherren auf diese Deckungsvariante gut eingestellt und schafften es immer wieder die Deckung zu hinterlaufen. Auch in Sachen Schnelligkeit war der HSB überlegen, vergab jedoch gleich zu Beginn drei hundertprozentige Möglichkeiten leichtfertig und musste so zunächst einem knappen Rückstand hinterherlaufen.

Nach dem 5:6 nutzte der HSB die erste Überzahl und ging durch zwei Treffer des jungen Leon Gaschler 7:6 in Front. Doch dann ließ man die nächste Großchance in Form eines Siebenmeters ungenutzt und versäumte es wegzuziehen. Bartenbach nutzte die Gelegenheiten wesentlich konsequenter und da sich der HSB auch eine Vielzahl von technischen Fehlern leistete, geriet das Team wieder in Rückstand. Nach dem 8:11 kamen die Heidenheimer auf 10:11 heran, um bis zur Halbzeit wieder auf 11:14 abreißen zu lassen.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Nach Wiederbeginn zeigte sich das gleiche Bild. Die Gäste verschleppten das Tempo und ließen sich sehr viel Zeit. Mehrfach gerieten sie ins „passive Spiel“, schafften es dann aber immer wieder, doch noch erfolgreich abzuschließen, weil die Abwehr der Hausherren zu passiv agierte. Es dauerte bis zur 47. Minute, ehe der HSB beim 20:20 wieder ausgleichen konnte.

Das Spiel wogte nun hin und her, die Chancenauswertung der Hausherren blieb aber weiterhin schwach. Beim Stand von 23:23 nutzte Bartenbach einen glücklichen Abpraller, die Heidenheimer suchten im folgenden Angriff zu schnell den Abschuss und mussten den Konter zum 23:25 hinnehmen.

Zu allem Überfluss kassierten die Hausherren drei Minuten vor Ende noch eine sehr umstrittene Zeitstrafe und gerieten mit 23:26 in Rückstand. Doch die Hausherren mobilisierten in Unterzahl die letzten Kräfte. Benny Hug fing einen Ball ab, ging in den Tempogegenstoß und hämmerte den Ball über die Latte. Er regte sich über sein Missgeschick so auf, dass ihn der Schiedsrichter vom Platz stellte.

Der HSB überstand die zweifache Unterzahl ohne Tor und erzielte sogar das 24:26. Bartenbach verwarf den nächsten Ball und Konstantin Rendle machte den 25:26-Anschlusstreffer. Der kam aber zu spät, die Gäste nahmen noch eine letzte Auszeit und ließen dann die Uhr herunterlaufen.

HSB: Pinna, Rode, Sabouni (5/5), Valeczky (2), Baur (1), Rendle (1), Stegmeier (4), Krieg (2), Fres (2), Uhl (1), Kascha, Gaschler (2), B. Hug (3), M. Hug (2)