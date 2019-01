Heidenheim Zu Tränen gerührt: Basketballerinnen feiern Heimsieg

Heidenheim / Edgar Deibert

Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase besiegten die Regionalliga-Basketballerinnen des HSB Ulm knapp mit 60:58. Heidenheims Trainer Mike Nahar spricht von einem emotionalen Moment.

Trainer sind in der Regel nicht sehr gesprächig, wenn es um ihre Gefühle geht. Schließlich stehen Taktik und Leistung der eigenen Mannschaft im Vordergrund. Und wenn ein Coach so erfahren und erfolgreich ist wie Mike Nahar, vermutet man leicht, dass dieser sowieso schon alles gesehen und erlebt hat. Schließlich war der ehemalige Basketballprofi niederländischer Nationalspieler, hat in der Euro League gespielt und wurde mit Bamberg deutscher Meister. Doch nach dem 60:58-Heimsieg der HSB-Basketballerinnen gegen Ulm räumt der 2,10 Meter große Nahar unumwunden ein: „Ich hatte Gänsehaut und habe sogar geweint. Auch bei mir flossen Freudentränen.“

Das könnte für manche überraschend klingen, ist es aber nicht, wenn man weiß, wie Nahar seinen Job als Heidenheimer Trainer lebt. Wie er trotz einer fast schon aussichtslos scheinenden Situation an sein Team glaubt. Schließlich bleiben die HSBlerinnen auch nach ihrem, auch für Nahar überraschenden, zweiten Saisonsieg Tabellenletzter.

Dieser Erfolg gibt Nahar aber Recht, wenn der 47-Jährige sagt, dass sich sein Team auf dem richtigen Weg befindet. Dabei lag der HSB gegen Ulm nach dem ersten Viertel bereits mit 11:21 zurück. Doch im Anschluss starteten die Gastgeber in der heimischen Landkreishalle eine Aufholjagd und kamen bis zur Halbzeitpause auf 34:36 heran.

Sehr starke Defensive

„Auf einmal ging's“, lobt Nahar seine Mannschaft, die dank einer sehr starken Defensive viele Turnovers (Ballverluste der gegnerischen Mannschaft) provozierte. Gestärkt durch die erfolgreichen Ballgewinne lief es beim HSB auch offensiv besser. Im dritten Viertel glichen die Heidenheimerinnen aus und gingen ihrerseits nur wenig später mit drei Punkten in Führung. Doch dann erzielte Ulm binnen drei Minuten neun Punkte, vor dem Schlussdurchgang lagen die HSBlerinnen 43:50 hinten.

Doch dann folgte ein laut Heidenheims Trainer Nahar überragendes letztes Viertel. Oft ließen beim Aufsteiger gerade zum Spielende die Kräfte nach. Doch gegen Ulm war dies nicht der Fall. Zweieinhalb Minuten vor Schluss glich Heidenheim zum 56:56 aus – und drehte danach erneut die Partie. Dank eines Korbs von Viktoria Tjan und sicher verwandelten Freiwürfen von Aline Kopi ging der HSB eine Minute vor Ende 60:56 in Front. Ulm gelang nur noch der Anschluss zum 58:60.

Dabei hatten es die letzten Sekunden in sich. Auf beiden Seiten konnten Freiwürfe nicht verwandelt werden, zudem vergab Heidenheim einen Wurf aus aussichtsreicher Position. Die letzte Gelegenheit hatten die Gäste, doch eine Ulmerin vergab alleine unterm Korb.

Emotionen pur am Ende

Die Schlusssirene erlöste letztlich die HSBlerinnen und die deren Fans. „Alle sind herumgesprungen und haben getanzt. Die Emotionen mussten einfach raus“, sagt Trainer Nahar, der besonders von der Atmosphäre angetan war. Zwar hat er schon viele solche Momente erlebt. Diesen allerdings als einen ganz besonderen aufgesogen.

Wer weiß, vielleicht spricht Nahar auch nach dem nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Möhringen (15.30 Uhr) über seine Gefühle.