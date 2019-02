Fechten Zittel erneut beste Deutsche Degenfechterin

Dijon / Lis Fautsch

Die HSBlerin belegt beim Weltcupturnier der Juniorinnen im französischen Dijon am Ende den 13. Platz unter 133 Teilnehmerinnen.

Luxemburg, Bratislava und dieses Wochenende beim Weltcup in Dijon: Zum dritten Mal in dieser Saison schaffte es die erst 14-jährige Alexandra Zittel vom Heidenheimer Sportbund, bei den Junioren das beste deutsche Ergebnis zu erzielen. Den Weltcup in Dijon nutzte der Deutsche Fechterbund auch als letztes Testturnier vor Abreise zur Junioren-Europameisterschaft in Foggia (Italien).

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen startete Zittel stabil in die Vorrunde, gewann dann im 128er-K.-o. gegen die Französin Solaya Chin mit 15:13. In der Runde der besten 64 schlug sie die Schweizerin Anne-Clemence Piveteau sicher mit 15:11. Auch die Ukrainerin Anastasia Samko war im 32er-Feld kein Hindernis für die Newcomerin, Zittel gewann 15:12.

Im Gefecht um den Einzug ins Finale der besten acht musste sie sich aber gegen die Ungarin Kinga Dekany 8:15 geschlagen geben. Rang 13 ist dennoch ein starkes Ergebnis und eine gute Ausgangsposition für die kommende Europameisterschaft.

Zwei HSBlerinnen zeigten Nerven

Die zwei anderen HSBlerinnen, Lea Mayer und Viktoria Hilbrig, die ebenfalls bei der Junioren-EM an den Start gehen, taten sich etwas schwer. Beide starteten ebenfalls mit vier Siegen und zwei Niederlagen. In der Direktausscheidung musste Hilbrig allerdings gleich eine 9:15-Niederlage gegen die Italienerin Agatha Grasso hinnehmen und belegte so Platz 67 in Endklassement. Mayer gewann ihr erstes K.-o.-Gefecht gegen die Estin Andra Talen 15:13, verlor dann gegen Barbara Brych aus Polen mit 10:15 und wurde 40. Vanessa Heinz schaffte nur einen Sieg in der Vorrunde und belegt Platz 112.

„Alexandra Zittel hat wieder gezeigt, dass sie vorne mitmischen kann. Sie zeigt den älteren Jahrgängen, wie man mit einer gewissen Lockerheit Gefechte für sich entscheiden kann“, so Landestrainer Hans-Jürgen Hauch. Dies stimme optimistisch mit Blick auf die Europameisterschaften. „Bei Mayer und Hilbrig ist eine klare Nervosität zu erkennen. Sie müssen lernen, besser mit Druck umgehen zu können“ so Hauch weiter.

Am Sonntag gingen Zittel, Hilbrig und Mayer zusammen mit Lisa-Maria Loehr aus Solingen beim Mannschaftswettkampf an den Start. In einem spannenden Gefecht besiegte das Quartett im 16er-K.-o. die Ukrainerinnen mit 45:43 und stand somit zum ersten Mal in dieser Saison im Viertelfinale eines Mannschaftsweltcups.

Platz sieben mit der Mannschaft

Dieser Sieg sorgte für Selbstvertrauen und die deutschen Juniorinnen wollten auch gegen die USA, die Nummer 3 der Welt, als Siegerinnen von der Planche gehen. Allerdings geriet die Mannschaft in schnell in Rückstand, lag nach den ersten fünf Gefechten mit acht Treffern hinten, ehe Mayer im wieder fünf Treffer aufholte.

Löhr gelang im achten Gefecht sogar die Führung, doch diese wurde nicht gehalten und die deutsche Equipe verlor 43:44 im Sudden Death.

In den Platzierungsgefechten folgte mit 43:45 eine knappe Niederlage gegen die Schweiz, durch einen 45:40-Erfolg gegen die starken Estinnen belegte Deutschland im Endklassement Platz sieben.