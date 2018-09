Sonstige Sportarten Windsurfer Maxi Räuchle wird 4. bei der Slalom-EM

Sonstige Sportarten / Thomas Grüninger

Der Heidenheimer Maxi Räuchle musste bei der Slalom-EM mit Tücken des Windes kämpfen, war aber am Ende mit Platz vier sehr zufrieden.

Mit dem Ziel, unter die besten zehn Starter zu kommen, war der Heidenheimer Maximilian Räuchle nach Bol an der Südküste der kroatischen Insel Brac gereist, wo die internationalen Slalom-Europameisterschaften ausgetragen wurden. Am Ende verpasste der 15-jährige Schüler in seiner Altersklasse (U 17) mit Platz vier nur ganz knapp das Podium. Rund 60 Surfer waren in seiner Klasse am Start.

Als einziger Deutscher war Räuchle mit seinem Klub, dem Circolo Surf Torbole, vom Gardasee an die dalmatische Küste gereist. Dort angekommen, fehlte vor allem eins: Wind. Die Hoffnung, sich vor der Eröffnungszeremonie noch einfahren zu können, zerschlug sich ebenso wie die Aussicht auf Rennen an den beiden Folgetagen.

Die Regularien besagen, dass bei solchen Wettbewerben eine Windgeschwindigkeit von mindestens 12 Knoten (entspricht ungefähr 22 km/h) herrschen muss. So kam es, dass sich die Teilnehmer erst einmal die Zeit mit anderen Dingen als mit Surfen vertreiben mussten. Beachvolleyball oder ein Besuch im Wasserpark dienten auch Maxi Räuchle zur Abwechslung.

Kuriose Windspiele

Erst am fünften Tag ermöglichte dann leichter Wind (12 Knoten) den Start des ersten Rennens mit großem Material. Der Wettbewerb musste aber wieder abgebrochen werden, weil die Windgeschwindigkeit unter 10 Knoten fiel. Tags darauf ging das Geduldsspiel in die nächste Runde. Immerhin konnte das erste Rennen bei leichtem Wind zu Ende gefahren werden und ein neues Rennen wurde gestartet. Vor dem dritten und abschließenden Rennen lag Maxi Räuchle auf Platz drei und stand damit im A-Finale.

Das war dann aber wieder überschattet von Windkapriolen. Erst setzten die Surfer wieder auf großes Material, um bei leichtem Wind entsprechend Tempo aufnehmen zu können, dann wurde der Wind aber noch deutlich stärker (25 Knoten) und es musste auf kleines Material (Board mit weniger Volumen, Segel mit geringerer Fläche) umgestellt werden.

Eine Medaille bleibt aus

Mit einem schlechten Start verbaute sich Maxi Räuchle letztlich die Chance auf einen Medaillenrang, lag am Ende aber als Viertplatzierter nur ganz knapp hinter dem Bronzeplatz. Trotz der schwierigen äußeren Bedingungen wird die internationale Europameisterschaft, an der Surfer aus zehn Nationen teilnahmen, darunter auch aus Aruba und Brasilien, dem Heidenheimer positiv in Erinnerung bleiben.

„Ich konnte viele neue Kontakte knüpfen und neue Erfahrungen sammeln, wir hatten strahlend blaues Wasser und am Ende gab es noch eine Party“, berichtete er, ehe es noch für ein paar Tage zurückging zum Trainieren an den Gardasee.