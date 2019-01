Heidenheim / Patrick Vetter

Jedes Jahr kommen die weltbesten Fechter nach Heidenheim und fechten auf dem Schlossberg um den Weltcup-Sieg. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Wie läuft ein Weltcup im Degenfechten eigentlich ab? Was ist der Unterschied zum Florett oder Säbel? Nach welchen Regeln duellieren sich die Sportler in Heidenheim, woher kommen sie und was halten sie von Heidenheim?

Diese Online-Reportage mit Bildern, Texten und Videos gibt Einblicke in das große Turnier auf dem Schlossberg und erklärt wie alles abläuft. Mit einem Klick auf die Fläche unten startet die Präsentation zum Durchscrollen.