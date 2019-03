Heidenheim schlägt den Tabellenletzten Meckenbeuren mit 8:4.

Damen Landesliga

PSV Heidenheim – TSV Meckenbeuren 8:4 – Den Grundstein für den Sieg legten die erfolgreichen Doppel Fleißner/Sträßle und Eckstein/Eberhardt. Im vorderen Paarkreuz konnte anschließend Monika Fleißner einen wichtigen Sieg erzielen. Im hinteren Paarkreuz gelang Simone Sträßle ein Fünf-Satz-Erfolg zum zwischenzeitlichen 4:2 für die PSV-Damen. Durch Siege von Monika Fleißner, Simone Sträßle und Marina Eberhardt konnte die Führung auf 7:3 ausgebaut werden. Nach einer knappen Niederlage von Simone Sträßle war es wiederum die überragende Monika Fleißner, die den entscheidenden 8. Punkt erzielte.

Damen Bezirksliga

SV Neresheim - SV Pfahlheim 2:8 – Mit einem souveränen 8:2 Auswärtssieg in Neresheim feierten die Damen des SV Pfahlheim bereits zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft der Bezirksliga. Für Pfahlheim siegten: Silke Ziegler (2), Luzia Sturm, Brigitte Hieber (2), Monika Vaas (2) und das Doppel Silke Ziegler/Monika Vaas. Die beiden Punkte für Neresheim holten Simone Pfeuffer und das Doppel Simone Pfeuffer/Elke Schönemann-van Onzenoodt.

Herren Landesklasse

TTC Burgberg - TSV Erbach 8:8 – Ein 2:1-Start nach den Doppeln, wobei im Doppel 3 Holzer/Baumgartner am Rande der Niederlage stehend, ihr Spiel noch drehen konnten, war ein guter Auftakt für den TTC. Im vorderen Paarkreuz mussten sich Cvetkovic und Hübner beide Erbachs Nr. 1 beugen, konnten jedoch ihre Spiele gegen Wanner gewinnen. In der Mitte gab es für Erbach nichts zu erben, Moser und Holzer sicherten hier dem TTC alle 4 möglichen Zähler. Im hinteren Paarkreuz hingegen verloren Bahle und Baumgartner alle ihre Begegnungen. Beim Gesamtstand von 8:5 war Bahle nicht in der Lage, eine 2:0 Führung gegen Mast nach Hause zu bringen. Cvetkovic/Hübner konnten dies im Schlussdoppel auch nicht mehr ausbügeln und es blieb beim Unentschieden. Am 30. März um 20 Uhr empfängt der TTC Burgberg im Kreisderby den Tabellenvorletzten VfL Gerstetten. Mit einem Unentschieden wäre der Relegationsplatz vorzeitig gesichert, mit einem Sieg darf der TTC Burgberg noch Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt haben.

Für Burgberg punkteten Cvetkovic/Hübner, Holzer/Baumgartner, Cvetkovic, Moser(2), Holzer(2) und Hübner.

Herren Bezirksliga

TSG Giengen – SV Zang 9:5 – Nach den Doppeln führten die Gäste mit 2:1. Danach konnte Giengen die erste Führung heraus spielen. Mit drei Siegen in Folge stand es 4:2 für die Gastgeber. Im Anschluss wurde die Führung verteidigt, sodass Saposchkow den letzten Punkt zum 9:5 machen konnte.

Für Giengen siegten Fetzer/Fetzer (1), J.Fetzer (1), Konstantinidis (2), R.Fetzer (2), Saposchkow (2) und Rancov (1).

Bei Zang punkteten Lüder/Dieter (1), Trassl/Meixner (1), Lüder (1), Riethmüller (1) und Trassl (1).

TSG Giengen – SC Hermaringen 9:5 – Die Gäste aus Hermaringen spielten zu Beginn stark auf und gestalteten das Match ausgeglichen. Doch nach dem 4:5 Zwischenstand spielte Giengen besser und konnte fünf Spiele in Folge für sich entscheiden.

Die Punkte bei Giengen holten Fetzer/Fetzer (1), Konstantinidis/Rancov (1), J.Fetzer (1), Konstantinidis (2), R.Fetzer (2), Friesen (1) und Rancov (1).

Bei Hermaringen siegten Koch/Basler (1), Ertle (1), Koch (1), Guderlei (1) und Basler (1).

SC Hermaringen – TTC Neunstadt 6:9 – Eine bittere Heimniederlage im Kampf um den Klassenerhalt musste der SCH einstecken. Fast schon standesgemäß führten die Gastgeber in den Eingangsdoppeln durch Knödler/Groll und Ertle/Guderlei mit 2:1. Doch danach hatten die Neunstädter vor allem im vorderen und hinteren Paarkreuz im weiteren Verlauf der Partie deutliche Vorteile, was sich dann im Endergebnis bemerkbar machte.

Für die Hermaringer waren in den Einzeln J. Koch (2), F. Affeldt und M. Guderlei erfolgreich.

TV Unterkochen II - TTC Härtsfeld 9:2 – Beide Teams spielten teilweise mit Ersatz. Nach den Doppeln führte Härtsfeld 2:1, machte aber in den Einzeln keinen einzigen Punkt mehr. Für den TTC punkteten Duymaz/Jakl(1) und Lang/Jagusch(1).

Herren Bezirksklasse

SV Neresheim - TSV Altheim 9:2 – Wenig Mühe hatte Spitzenreiter Neresheim gegen den Tabellenletzten aus Altheim, der zudem nur mit drei Stammspielern antreten konnte. Der SVN gewann zu Spielbeginn zwei Doppel und dominierte anschließend in den Einzelspielen.

Für Neresheim siegten: Bernd Eifert (2), Florian Schermayer (2), Michael Majer, Markus Mayer, Hermann Scherer, Wolfgang Bahmann sowie die beiden Doppel Bernd Eifert/Florian Schermayer und Michael Majer/Hermann Scherer.

TTC Burgberg II - TV Unterkochen III 9:4 – Burgberg konnte einen deutlichen Sieg über Unterkochen erzielen. In den Doppeln konnten nur Ködderitzsch/Holzer für Burgberg punkten. Danach konnte sich Burgberg dank der Siege von Ködderitzsch, Holzer, Baamann, Hirsch und Steiner eine Führung erspielen. Unterkochen konnte nach Niederlagen von Bauer und Ködderitzsch verkürzen, ehe Holzer, Baamann und Hirsch den Sieg perfekt machten.

Für Burgberg punkteten Ködderitzsch/Holzer, Ködderitzsch, Holzer(2), Baamann(2), Hirsch(2) und Steiner.

Heidenheimer Sportbund – TV Steinheim 6:9 – Im entscheidenden Spiel um den zweiten Tabellenplatz, welcher die Relegation bedeutet, gab es äußerst spannende Spiele. Der HSB führte zu Beginn mit 3:1. Drei Siege in Folge brachten den TV erstmals in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich führte der TV mit 6:4. Erneut gelang dem HSB zum 6:6 der Ausgleich. Wieder drei Siege in Folge sorgten dafür, dass Steinheim die Partie mit 6:9 für sich entschied und somit sicher den zweiten Platz belegt.

Für Heidenheim siegten Ziegler/Weinrich, Hörsch/Biljushov, Hörsch, Ziegler, Biljushov und Weinrich.

Bei Steinheim punkteten Kovacs/Schmid, Prager(2), Sedlatschek, Niederführ(2), Kovacs(2) und Schmid.