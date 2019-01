Kreis Heidenheim Wer trainiert im Winter draußen bei Schnee und Eis?

Kreis Heidenheim / Patrick Vetter

Die einen gehen in die Halle, andere stellen sich auf das kalte Wetter ein. Bei den Läufern, im Fußball, beim Reiten und Kajakfahren wird im Winter weiter draußen trainiert.

Bei vielen Sportarten wird im Winter das Training und die Turniere in die Halle verlegt. Oder es wird in den kältesten Wochen des Jahres pausiert. Für einige Disziplinen kommt das nicht in Frage. So trainieren zum Beispiel die Läufer der TSG Giengen das ganze Jahr an der frischen Luft. „Wir sind immer draußen, bei Schnee, Eis, Regen und Kälte“, sagt Trainer Matthias Willer. Nicht jeder sei bei jedem Wetter dabei, aber ein Kern komme auch bei Minusgraden.

„Auf trockenem Schnee macht das sogar ziemlich Spaß. Mann muss sich eben nur lange Socken anziehen“, erzählt Willer. Solange nicht gerade 40 Zentimeter Schnee liegen, sei das kein Problem. Anders sei es, wenn es taut und alles zu grauem Matsch wird, da werde man viel schneller nass.

Weil es bei Kälte glatt werden kann, müssen sich die Läufer überlegen, wo sie trainieren können. „Im Wald auf einem Schotterweg wird es eigentlich nie zu rutschig“, sagt Willer. Wenn es nicht anders geht weichen die Sportler auf Industriegebiete aus. Mehr Probleme mache die Dunkelheit. Damit sie selber etwas sehen und gesehen werden, tragen die Giengener Stirnlampen und Leuchtbänder.

Auch wenn man sich warm anzieht, müsse man bei Minusgraden anders trainieren als im Sommer, sagt Willer. Die Wettkampfdisziplin für den Winter seien Crossläufe. „Da geht es manchmal richtig durchs Gelände“, mehr Verletzungen als im Sommer gebe es aber nicht.

Auch Pferde müssen raus

Wettkämpfe gibt es bei den Reitern nur in der Halle. Raus müssen die Pferde aber trotzdem. Bei Glätte ist dabei höchste Vorsicht geboten, denn wenn sich ein Pferd ein Bein bricht, kann es sein, dass es eingeschläfert werden muss. „Ein Pferd kann nicht einfach sechs Wochen still in seiner Box stehen, bis ein Bruch verheilt“, erklärt Gudrun Junginger vom Reit- und Fahrverein Aufhausen. Selbst wenn ein Bruch heilt, kann das Tier nicht mehr beim Sprungreiten eingesetzt werden. „Da wirken ja enorme Kräfte beim Landen auf die Vorderbeine“, sagt Junginger.

Damit so etwas gar nicht erst passiert, werden an den Hufeisen Metallstifte stehengelassen, die wie Spikes funktionieren. Außerdem verhindert ein Gummiaufsatz, dass Schnee in die Hufe gepresst wird und die Pferde auf einer Eiskugel laufen. Bei zu starker Glätte oder bei Unwettern kann es auch sein, dass das Pferd einen Tag im Stall bleiben muss.

Auch Fußballtrainer der TSG Schnaitheim Wolfgang Liebert steht im Winter lieber draußen auf dem Platz als in der Halle. „Mit 21 Jungs wird es in der Halle viel zu laut“, erklärt er. Damit die Fußballer im Winter auch raus können, wird der Kunstrasenplatz am Fischerweg frei von Schnee gehalten: Entweder mit einer Schneeschiebemaschine oder die Sportler packen selbst an. „In der Garage am Sportplatz stehen zehn Schneeschaufeln. Ist das Feld vollgeschneit, können es die Jungs räumen“, sagt Liebert.

„Die Verletzungsgefahr ist natürlich höher. Man kann nicht einfach unaufgewärmt aufs Tor bolzen“, versucht Liebert oft seinen B-Junioren klarzumachen. Mit Ihnen hat er auch einige Halleneinheiten. Nur die A-Jugend und die Aktiven trainierten wirklich das ganze Jahr draußen.

Auch die Wildwasserkanuten vom Faltbootclub Heidenheim ziehen ihr Konditionstraining auf der Brenz bei Schnee und Kälte durch. „Im Winter muss man fit bleiben und darf das Gefühl für das Kajak nicht verlieren“, sagt Trainer Stefan Finsinger.

Mit den Wildwasserausfahrten warte man nicht bis zum Frühjahr. Viele Bäche können nur im Winter befahren werden, oder haben in der Jahreszeit einen ganz anderen Charakter, weil die Wasserpegel in der kalten Jahreszeit meist niedriger sind. „Es ist ein ganz anderes Gefühl auf dem Wasser, wenn am Ufer Schnee liegt. Die Natur scheint wie eingeschlafen, der Bach fließt aber trotzdem und hat Kraft“, beschreibt Finsinger.

Gegen das kalte Wasser schützen sich die Paddler mit wasserdichten Anzügen und Neoprenschläuchen an den Paddeln für die Hände.

Wie halten Pferde die Kälte im Winter aus?

Pferde schützen sich im Winter eigentlich mit einem regelrechten Pelz gegen die Kälte. „Man kann da mit der Hand richtig rein fassen und spürt die Wärme“, beschreibt Gudrun Junginger vom RFV Aufhausen.

Bei Sportpferden, die geritten und abgedeckt werden, bildet sich dieser Pelz aber nicht so stark aus. Deshalb brauchen sie im Winter wärmende Decken, solange sie im Stall stehen und sich nicht bewegen. Für Ausritte brauchen sie keinen Schutz.