Handball-Bezirksliga Wer baut seine Serie aus?

Kreis Heidenheim / pm

Die Derby-Gegner HSB und Brenz waren zuletzt zweimal erfolgreich.

In der Tabelle rangieren der Heidenheimer SB und der TV Brenz auf den Plätzen neun und zehn direkt hintereinander, haben jeweils sechs Siege auf dem Konto (der HSB hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert). Aber das sind nicht die einzigen Parallelen der beiden Klubs aus dem Kreis, die am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen (20 Uhr, Karl-Rau-Halle, Heidenheim).

Wie Gastgeber HSB hat auch Brenz seine jüngsten beiden Spiele gewinnen können. Und so stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Mini-Serie zu Ende geht bzw. ausgebaut wird. Der HSB würde mit einem Sieg sein Punktekonto ausgleichen und hätte sich ins Mittelfeld verabschiedet. Brenz wäre mit einem doppelten Punktgewinn zumindest vorübergehend an den Heidenheimern vorbeigezogen.

Heimrecht hat auch die TSG Schnaitheim am Samstagabend gegen den TV Treffelhausen (19.30 Uhr, Ballspielhalle). Die TSG präsentierte sich zuletzt schwankend. Einer schwachen Leistung beim 27:30 in Brenz folgte am vergangenen Wochenende ein überzeugender 32:26-Sieg in Bartenbach.

Das dritte Auswärtsspiel in Folge bestreitet die HSG Oberkochen/Königsbronn, die am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellenführer Jahn Göppingen zu Gast ist.

Lediglich zwei Niederlagen stehen beim TV Jahn Göppingen bisher zu Buche, in Bartenbach und beim HSB. Ein Auswärtserfolg für die Stegmaier-Truppe wäre also eine faustdicke Überraschung, zumal bei der HSG weiterhin zahlreiche etablierte Stammkräfte und spielstarke Nachwuchsspieler ersetzt werden müssen.