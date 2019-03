Bei der deutschen Meisterschaft hieß es 111 gegen 171 oder tschechisches gegen estnisch-lettisches Gespann.

Natürlich war es nicht nur die Ziffer 7, die am Ende des Seitenwagen-Meisterschaftsrennens in Schnaitheim den Unterschied machte, sondern in erster Linie das Können. In Lauf eins setzten sich der Este Kert Varik und sein lettischer Beifahrer Lauris Daiders mit der Nummer 171 relativ schnell von dem tschechischen Duo Petr Kolencik und Matej Hejhal mit der 111 ab. „Das ist bitter, die 171 ist einfach zu weit weg“, kommentierte Hans „Hennes“ Breitel vom Sprecherturm aus. Allgemein hatte sich das Starterfeld recht weit auseinandergezogen. Erst gegen Ende lenkte Breitel ein: „Sollte da doch noch was gehen? Die 111 hat den Abstand verkürzt.“ Doch es blieb bei dieser Platzierung.

Im zweiten Durchgang drehten die Tschechen dann kurzerhand den Spieß um. So belegte die 111 am Ende Platz eins – auch in der Tageswertung. Vielleicht war die Startnummer ein gutes Omen für den Sieg. Dritte wurden übrigens die tschechischen Brüder Pavel und Martin Hroch.

Aus den Reihen der Lokalmatadoren war das Gespann um Christian Sieber und Michael Klooz bei der DM das erfolgreichste. Platz 26 und 10 bedeuteten am Ende des Tages Gesamtplatz 15.

Zusätzlich wurde noch um den Seitenwagen-Pokal gefahren, also ein zweites Prädikat. Tagessieger Jörg Thöma, der mit Bruno Kälin aus der Schweiz unterwegs war, ist beim MSC kein unbekanntes Gesicht. Eigentlich fährt der Kusterdinger mit MSC-Mitglied Marcel Böhm als Beifahrer, doch der hatte sich nur wenige Tage vor dem Rennen beim letzten Vorbereitungstraining in Schweinfurt schwer verletzt. Mit einem Trümmerbruch im linken Schienbeinkopf dürfte die Saison für ihn gelaufen sein.