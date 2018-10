Herbrechtingen Weitere Niederlage für die SHB

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Im ersten Spiel unter der Leitung von Interimstrainer Michael Kling verlor die SHB mit 23:32 beim SKV Unterensingen.

Auch im ersten Spiel nach der Freistellung von Trainer Bernd Dunstheimer unter der Woche musste die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim (SHB) eine weitere deutliche Niederlage einstecken. Die Situation verschärft sich damit weiter bei den SHBlern.

Beim ebenfalls schlecht in die Saison gestarteten Vorjahresdritten SKV Unterensingen (bis dahin 2:6 Punkte) fiel Janis Bauer kurzfristig aufgrund einer Grippe aus. Zudem war Pascal Mailänder aufgrund einer Fußverletzung nicht mit von der Partie. Dafür konnte Linkshänder David Tovmasyan seinen zweiten Einsatz bei der SHB feiern.

Tovmasyan und Dennis Wurelly brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Immer wieder lagen die SHBler im weiteren Verlauf mit zwei Toren vorne, nach dem 9:7 nahm Interimscoach Michael Kling eine Auszeit. Doch dies spielte den Gastgebern in die Karten, die zunächst über 8:9 zum 9:9 in der 21. Minute ausglichen.

Wieder gelang es der SHB auf zwei Tore davonziehen (11:9), doch erneut zog Unterensingen nach. So stand es nach knapp 25 Minuten 12:12. Eine vierte Zeitstrafe in den ersten 30 Minuten gegen Herbrechtingen/Bolheim nutzten die Gastgeber zur 14:13-Pausenführung.

Führung wäre möglich gewesen

Dabei wäre bei besserer Chancenverwertung eine Führung für die Gäste möglich gewesen, dennoch deutete die Mannschaft in der ersten Halbzeit an, welches Potenzial in ihr steckt.

Allerdings hatte die Leistung der SHB nach dem Seitenwechsel fast schon kein Württembergliga-Format. Die Unterensinger zogen langsam davon und und bestraften viele technische Fehler und Fehlwürfe der Gäste gnadenlos. Es war ein unerklärlicher Einbruch bei der SHB, der sich durch die gesamte zweite Hälfte zog.

Nach dem 15:20 musste Coach Kling mittels Auszeit nach knapp 40 Minuten Spielzeit den Lauf der „Spitzmäuse“ unterbrechen. Doch die Gastgeber machten auch danach weiter. Beim 17:24 unterbrach Kling erneut die Partie, um in den letzten 13 Minuten durch die eine oder andere Umstellung doch noch die Wende zu schaffen. Beim 19:28 knapp 7 Minuten vor dem Ende war dann auch den kühnsten Optimisten klar, dass eine erneute Schlappe nicht mehr zu vermeiden ist. Unterensingen verwaltete dann auch geschickt den großen Vorsprung und Trainer Kling ließ unter Anderem seine jungen Akteure noch Spielpraxis sammeln.

Michael Kling war nach dem Spiel vor allem von der Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit angetan. „Die ersten 30 Minuten haben gezeigt, wenn wir eine klare Struktur haben, wir gemeinsam als Team die Mission Klassenerhalt schaffen können“, so der SHB-Trainer.