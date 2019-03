Der Schnaitheimer Thomas Feil wird am Saisonende Coach beim Landesliga-Konkurrenten Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim, die den Vertrag mit Peter Prinz nicht verlängert hat.

Endspurt bei den Handballern: In der Landesliga der Frauen sind die beiden Kreisvertreter Schnaitheim (Tabellensechster) und die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim (Siebter) jeweils im Mittelfeld platziert und damit frei von Abstiegssorgen, aber auch von Aufstiegshoffnungen. Doch ganz so ruhig klingt die Saison bei beiden Teams nicht aus.

Für einige Beobachter der Szene überraschend hat die SHB den Vertrag mit Trainer Peter Prinz über das Saisonende hinaus nicht verlängert. Dabei führte Prinz das Team in die Landesliga, in der der Aufsteiger mit vielen seiner Auftritte imponierte. „Wir spielen eigentlich eine perfekte Runde“, sagt Prinz und fügt an, dass es „eine gute Frage“ sei, warum dann sein Vertrag nicht verlängert wurde.

Von Vereinsseite gibt es großes Lob für die Arbeit des scheidenden Coaches. „Wir sind ihm sehr dankbar, dass wir wieder eine tolle Frauenmannschaft haben“, sagt Jochen Gerstlauer über Prinz. Dieser habe sich auch bei der SHB einen guten Namen gemacht, fügt der Pressesprecher an. Allerdings habe die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Trainer im zweiten Jahr der Zusammenarbeit nicht mehr gestimmt, verweist Gerstlauer darauf, dass eine Trennung zu Saisonende auch der Wunsch des Teams sei.

Prinz selbst will die Trennung zum Saisonende nicht weiter kommentieren, auch weil er nicht in alle Richtungen schießen möchte, wie er betont. „Ich möchte, dass wir die Saison gut zu Ende spielen. Für mich gibt es nichts anderes“, so Prinz weiter und fügt an: „Ich sehe meine Aufgabe als erfüllt an.“ So habe er die SHBlerinnen früher als erwartet in die Landesliga gebracht. Zudem werde das Team, dass fast ausschließlich aus ehemaligen Bezirksligaspielerinnen besteht, aller Voraussicht nach die Klasse halten.

In der neuen Saison wird Prinz einen anderen Verein betreuen. Nach eigener Aussage habe er Angebote von vier bis fünf Teams gehabt, seinen neuen Verein wolle er aber noch nicht nennen. Nur so viel: Es sei eine Frauenmannschaft, allerdings keine aus dem Landkreis Heidenheim, so Prinz, der selbst in Neu-Ulm wohnt.

Feil wünscht eine Veränderung

Ende März wird Prinz auf seinen Nachfolger treffen. Dann empfängt die SHB die TSG Schnaitheim mit Coach Thomas Feil. Der 53-Jährige gilt als Schnaitheimer Urgestein, war einst selbst Kapitän der Männermannschaft, betreute später die Herren und zeitweise parallel auch die Damen. Feil ohne die TSG ist somit undenkbar, fast. „Ich spüre, dass sowohl die Mannschaft, als auch ich eine Veränderung brauchen“, erklärt Feil seinen Wunsch, am Saisonende zu wechseln. Er betreue das Team seit knapp neun Jahren und glaube, dass neue Impulse nötig seien.

Bereits in der vergangenen Saison sei bei ihm der Gedanke eines Vereinswechsels aufgekommen, erzählt Feil, der gegenüber der HZ bestätigte, dass er bei der SHB übernehmen wird. Auch Feil betont, dass er mit seinem Team die Runde „sauber zu Ende“ spielen möchte. Dabei trifft er nicht nur Ende März auf seine neue Mannschaft, sondern auch im Final-Four.

Bereits vor zwei Jahren habe die SHB bei Feil angefragt, erzählt Pressesprecher Gerstlauer, der selbst unter Feil bei der TSG Schnaitheim gespielt hat. Nun sei aber die Zeit reif gewesen. Bei der erneuten Anfrage habe Feil ziemlich schnell zugesagt.

Barth übernimmt bei der TSG

Schon „etwas überrascht“ über Feils Wunsch nach einer Trennung zu Saisonende sei man bei der Abteilungsleitung der TSG Schnaitheim gewesen, sagt Daniel Köpf, der als Vorstandsmitglied für den sportlichen Bereich zuständig ist. Allerdings wollte man Feil angesichts seiner Verdienste um den Verein keine Steine in den Weg legen, fügt Köpf an und führt aus: „Goddi (Feils Spitzname/Anm. der Red.) hat unglaublich gute Resultate geliefert. Egal, welche Abgänge es gab. Da kann man nur sagen: Hut ab vor seiner Leistung.“

Allerdings habe es auch bei der Abteilungsleitung bereits erste Überlegungen gegeben, wie es in der kommenden Saison weitergehen soll. „Es war ein gewisses Wechselspiel“, sagt Köpf. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die TSG bereits einen Nachfolger für den scheidenden Feil präsentieren kann: Oliver Barth, Trainer der A-Juniorinnen und Vater von Spielerin Hanna Barth, wird ab der Saison 2019/20 das Frauenteam betreuen. „Er war unser erster Ansprechpartner, mit dem wir schnell Gespräche geführt haben“, sagt Köpf.

Generell mache man sich bei der TSG Gedanken über den bevorstehenden personellen Umbruch. So werden etwa Marion Paus und Astrid Mühlberger nach ihren Verletzungen ihre Karriere voraussichtlich beenden. Barth, der zusammen mit seiner Tochter vor knapp zwei Jahren von der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch kam, soll Spielerinnen aus dem erfolgreichen A-Junioren-Team an die erste Mannschaft heranführen.