Heidenheim Wasserballer feiern 16:8-Heimsieg

Heidenheim / pm

Nach der knappen Niederlage beim Tabellenführer Weil am Rhein gerieten die Wasserballer des SV 04 Heidenheim (Verbandsliga) im Heimspiel gegen Gemmingen schnell mit drei Toren in Rückstand.

Ein Tor des starken Centerverteidiger Kevin Niederberger sorgte für den 1:3-Zwischenstand in der ersten Pause, die Trainer Patrick Hoyer für taktische Umstellungen nutzte.

Im zweiten Viertel erspielten sich die Heidenheimer immer mehr Chancen und konnten bis zur Pause zum 6:6-Halbzeitstand ausgleichen. In der Folge brachen die Gäste konditionell ein und die Hausherren erhöhten trotz früher Hinausstellungen im 3. Viertel des schnellen Neuzugangs Thomas Schenk und Routinier Frank Neidhart die Führung im Minutentakt. Am Ende stand es 16:8 in einer schwachen Begegnung, die von vielen Unterbrechungen seitens der Schiedsrichter geprägt war.

Am 9. Februar empfängt Heidenheim den Tabellenführer Weil am Rhein zum Rückspiel in der Aquarena (20 Uhr). SV 04: Schaller (TW), Neidhart, Ochs (5), Hoyer (3), Riedel (1), Kiesel (2), Schenk (2), Zahn, Gröner, Prüssing, Niederberger (2), Heck, Veh (1)