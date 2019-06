Die Schwimmerinnen der TSG Giengen reisten nach Karlsruhe zu den deutschen Mastersmeisterschaften der kurzen Strecken.

Die Schwimmerinnen der TSG Giengen reisten nach Karlsruhe zu den deutschen Mastersmeisterschaften der kurzen Strecken. Am ersten Wettkampftag erreichte die Staffel mit Gaby Häußler, Helga Reiser, Martina Nowacki und Corinna Maier über die vier Mal 50m Lagen den vierten Platz. Außerdem sprangen am ersten Tag Reiser und Nowacki über die 100m Brust ins Wettkampfbecken. Reiser schwamm auf den zweiten Platz und Nowacki sicherte sich bei ihrem Debut über diese Strecke den zwölften Platz.

Der zweite Wettkampftag startete mit den 50m Freistil, über die Reiser (vierter Platz) sowie Maier (21. Platz) starteten. Maier startete außerdem über die 200m Freistil und belegte Platz 16. Zum Abschluss des zweiten Tages waren Reiser und Nowacki über die kürzere 50m Brust-Strecke am Start: Reiser schwamm mit der Bronzemedaille aufs Podest, Nowacki erreichte den sechsten Platz.

Am Abschlusstag standen die 100m Freistil sowie 50m Rücken an. Über die 100m Freistil sicherte sich Reiser den zweiten Platz und Maier schwamm auf Platz 21. Nowacki schwamm über die 50m Rücken in neuer persönlicher Bestzeit auf den zehnten Platz.