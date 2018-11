Steinheim TV Steinheim von Anfang an chancenlos

Steinheim / Wolfgang Gentner

Der TV Steinheim verliert das Spitzenspiel gegen den Mitfavoriten TV Altenstadt klar mit 21:30.

Eine herbe 21:30-Klatsche mussten die Handballer des TV Steinheim gegen den TV Altenstadt hinnehmen. Gegen die im Stile eines Spitzenteams auftretenden Gäste standen die Steinheimer von Beginn an auf verlorenem Posten.

Der Plan von Coach Sebastian Kieser, den Gegner mit offensiver Deckung zu Fehlern zu zwingen, ging nicht auf, denn die Gäste um ihren elffachen Torschützen Piotr Bielec nutzen die Lücken konsequent. Obendrein hatte Altenstadts Torhüter Ionut Torica einen Glanztag erwischt und schon Mitte der ersten Hälfte, beim 5:10-Zwischenstand, schienen die Gastgeber etwas zu verzweifeln.

Es fehlten die Mittel, um gegen die sehr aggressive und bewegliche Deckung der Gäste zu treffen. Vor allem aus dem Rückraum setzten die Hausherren ohne den gesperrten Maximilian Rau zu wenig Akzente und auch in der Defensive hatte der TVS , selbst nach der Umstellung auf eine 6:0-Abwehr, zu wenig Zugriff. Immer wieder wandelten die Gastgeber am Rande des Zeitspiels, mussten unvorbereitet abschließen und kassierten einen Gegenstoß nach dem anderen. Der Halbzeitstand von 8:15 sagte schon alles, so wenige Tore in einer Halbzeit erzielt der TVS selten.

Steinheim kommt nicht ran

Zur zweiten Hälfte kam Steffen Maier für Paul Dommer ins Tor und fügte sich mit einem gehaltenen Siebenmeter gut ein. Doch bei allem Willen, den die Hausherren zeigten, kamen die Gäste in keiner Phase mehr in Bedrängnis. Zwar kamen die TVler durch einige Tempogegenstöße über Daniel Mack auch zu einfachen Toren, doch auf weniger als sechs Tore sollten sie nicht herankommen.

Bielec zeigte immer wieder seine Extraklasse und traf nach Belieben. Nach seiner zweiten Zeitstrafe (50.) blieb er dann aber bis zum Spielende auf der Bank. Altenstadt wechselte in der Schlussphase munter durch, ohne in der Konzentration nachzulassen. Am Ende stand eine ernüchternde 21:30-Niederlage für Steinheim.

Steinheims Trainer Sebastian Kieser erkannte den Gäste-Sieg neidlos an: „Heute waren wir einfach nicht gut genug, um gegen diesen Gegner zu bestehen. Dazu hatten wir zu viele ungenaue Würfe, die nicht einmal aufs Tor gekommen sind.“