Dettingen Volleyball: Wer ist die Nummer eins in der Region?

Dettingen / HZ

Oberligist SG Volley Alb tritt bei ehrgeizigen Ulmern an. Die Damenmannschaft muss nach Reutlingen.

Die SG Volley Alb tritt am heutigen Samstag (16.30 Uhr, Eselsberghalle) beim VfB Ulm an, der als Aufsteiger gleich ein ambitioniertes Ziel ausgegeben hat: Das Team möchte den Durchmarsch schaffen und hat sich entsprechend verstärkt. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für den Gastgeber. Für die SG Volley Alb hingegen steht der Neuanfang im Mittelpunkt. Junge Spieler sollen an das Niveau der Oberliga herangeführt werden und so für Kontinuität sorgen.

Beide Vereine haben vor einigen Jahren noch in der Regionalliga gespielt und stellen zwischen Aalen und Friedrichshafen die beiden stärksten Volleyballteams. So geht es am Samstag auch darum, wer die Nummer eins in der Region ist.

Personelle Fragezeichen

Bei den Älblern gibt es personelle wieder einige Fragezeichen. Nur mit Disziplin und einer kämpferischen Glanzleistung kann das Team um das Trainergespann Bär und Schober in Ulm punkten. Dass dies grundsätzlich möglich ist, hat der Sieg gegen Remshalden gezeigt.

Auch die zweite Herrenmannschaft, die ihr erstes Spiel in Bellenberg überlegen gewonnen hat, tritt am Samstag in Ulm an. In der Ballspielhalle Söflingen trifft die SG II um 16 Uhr auf den VfB Ulm II.

Zeitgleich sind die Landesligadamen der SG Volley Alb zu Gast in Reutlingen. Der noch unbekannte Gegner konnte vergangenes Wochenende beim Doppelspieltag in Burladingen genau analysiert werden.

Die erfahrenen Reutlinger Damen sind sehr agil und flexibel in der Abwehr. Die SG muss ihre Stärke im Block ausspielen sowie präzise und druckvolle Angriffe zeigen, um Punkte mit auf die Alb zu nehmen.