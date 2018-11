Heidenheim Volleyball: Klare Niederlage – klarer Sieg

Heidenheim / Rolf Grimm

Die Damen der SG Volley Alb mussten sich erst mit 0:3 geschlagen geben, drehten aber im zweiten Spiel den Spieß um.

Sieg und Niederlage gab es für die Volleyballerinnen der SG Volley Alb am ersten Heimspieltag der Landesliga: Vor großem Publikum stand in der Landkreishalle in Heidenheim zunächst ein 0:3 gegen die Spielgemeinschaft TG Nürtingen/TSV Wernau auf der Anzeigetafel. Dann folgte ein 3:0-Sieg gegen den SV Ochsenhausen.

Im ersten Spiel gegen die Mannschaft aus Nürtingen/Wernau war das Team gegen starke Angriff- und Annahmespielerinnen aus Nürtingen gefordert. Die ebenfalls aufgestiegene Mannschaft aus der Bezirksliga, die aber schon in den Jahren zuvor in der Oberliga startete, spielte schnelle Bälle im Angriff und zeigte kaum Fehler im Spielaufbau.

Das war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften in diesem Spiel. Die Mädels von der Alb konnten wegen ungenauer Annahme kaum zeigen, was sie eigentlich können und waren mit der schnellen Spielweise der Gäste zum Teil überfordert. Die SG verlor deshalb deutlich mit 0:3 (17:25, 11:25, 18:25).

Anfangs noch im Rückstand

Das zweite Spiel wurde gegen die sehr junge Mannschaft aus Ochsenhausen bestritten. Trotz den teils sehr unerfahrenen Spielerinnen lag man am Anfang des ersten Satzes im Rückstand.

Unangenehme Aufschläge einer Spielerin des SV Ochsenhausen bereiteten der Heimmannschaft kurzzeitig Probleme bei der Annahme, blieben aber zum Glück ohne große Folgen.

Die SG Volley Alb ließ im weiteren Verlauf keine Zweifel aufkommen, dass sie unbedingt die wichtigen drei Punkte einfahren wollte, um sich einen Platz im Mittelfeld der Tabelle zu sichern. Gewohnt gute Aufschläge und harte Angriffsschläge, die aus einer sicheren Annahme und Abwehr zum Zuspieler kamen, bestimmten nun das Spiel der Gastgeberinnen. Volley Alb gewann diesmal deutlich mit 3:0 (25:18, 25:7, 25:15). SG Volley Alb: Barbasci, Hofelich, Kerkossa, Peller, Pusch, Römer, Caro und Lisa Schneller, Wolfmaier, Schleicher, Petrovic, Annika Pappe