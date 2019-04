Die Damen der TSV Herbrechtingen beendeten die Saison mit einem 3:0-Auswärtssieg bei der VSG Bellenberg/Vöhringen.

Damit gehen die Herbrechtingerinnen in die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga (13./14.April). Mit 25:16 entschied die TSV den ersten Satz für sich. Im weiteren Spielverlauf gelang es der TSV ihre Stärken noch besser einzusetzen, was auch das Ergebnis des zweiten Satzes widerspiegelte (25:12). Ähnlich deutlich endete der letzte Spielabschnitt (25:14).

TSV: Schiele, Helbig, Borchert, Segler, Greiner, Siller, Fuchslocher, Schneider, Wiedenmann, Frisch, Depner