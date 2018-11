Herbrechtingen Volleyball-Spitzenspiel hart umkämpft

Herbrechtingen / HZ

Die Herren der TSV Herbrechtingen verpassten den Sprung auf Platz eins.

Im Spitzenspiel der Volleyball-A-Klasse verpassten die Herren der TSV Herbrechtingen nach dramatischem Spielverlauf gegen Bezirksliga-Absteiger und Tabellenführer VSG Kernen durch eine Niederlage im Tiebreak den Sprung auf Platz eins.

Im ersten Satz demonstrierten die Herbrechtinger ihre Klasse (25:20). Auch der zweite Satz konnte gewonnen werden – mit 25:22. Die zahlreichen Zuschauer in der Bibrishalle sahen spektakuläre Ballwechsel, wobei im dritten Satz die Gäste durch starke Aufschläge überzeugten und 25:21 siegten. Im vierten Satz war bis zum 20:20 wieder alles offen, am Ende gewann Kernen mit 25:22. So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen.

Die TSV Herbrechtingen lag mit 11:7 in Front, geriet dann aber mit 13:14 in Rückstand. Nicht weniger als vier Matchbälle konnten die Gastgeber abwehren, ehe nach 2:05 Stunden Spielzeit die 16:18-Niederlage feststand. Auch gegen Waiblingen/Winnenden musste die TSV viel Widerstand brechen. Am Ende aber hieß es 3:0 (25:23, 25:23, 25:22). TSV: Andritschke, Blume, Eberle, Fezer, Fräsdorf, Gall, Haußmann, Schaufelberger, Schöngart