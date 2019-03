Die als Absteiger feststehende SG Volley Alb tritt am Samstag in Remshalden an.

Für die Oberliga-Volleyballer der SG Volley Alb ist die Saison gelaufen, denn der Abstieg nicht mehr zu vermeiden. Zu groß war der Aderlass vor der Saison, es spielten Verletzungen und begrenzte Trainingsmöglichkeiten wegen Studiums eine Rolle.

Nun soll es die Jugend richten, ein notwendiger, aber auch schwieriger Schritt. Erfahrungen ohne Druck zu gewinnen, dazu bietet nun das Spiel beim abstiegsgefährdeten SV Remshalden eine gute Möglichkeit (Samstag, 19 Uhr, EHR-Halle). Denn die Gastgeber, im Moment auf dem zweiten Abstiegsplatz, können unter glücklichen Umständen noch den Relegationsplatz erreichen.

Das SG-Trainerduo Bär/Fennell wird bis zum Saisonende am 30. März (letztes Heimspiel mit dem Derby gegen Ulm/Landkreishalle) versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren, dann geht es an die Vorbereitungen für den Neustart in der Landesliga.