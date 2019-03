Die Teams des HSB müssen alle noch einmal verreisen: Die Damen nach Leimen und die Herren nach Ravensburg.

Ein großes Auswärtsprogramm ist für die HSB-Basketballer am Wochenende zu bestreiten. Dabei kommt es zu Doppelbelastungen; denn neben den beiden Herrenteams tritt auch die Ü-40-Herrenmannschaft am Samstagnachmittag bei den baden-württembergischen Meisterschaften an.

Doppelbelastung für Nahar

Besonders gefordert ist dabei Mike Nahar, der für den HSB spielen wird und anschließend ab 18 Uhr seine Damenmannschaft in Leimen coachen muss. Für die HSB-Damen wird es das letzte Auswärtsspiel in dieser Regionalligasaison sein. Gegen die auf Platz 8 liegenden Basket Ladies Kurpfalz haben die HSBlerinnen lediglich eine Außenseiterchance. Denn die Leimener Mannschaft ist erfahrener und hat sich durch die Saison hindurch wacker geschlagen. Mit der ehemaligen HSB-Spielerin Heike Fuchshuber haben sie auch eine in Heidenheim altbekannte Akteurin in ihren Reihen. Die Schwachpunkte beim Gegner nutzen, um möglichst gut abzuschneiden, das haben sich die HSB-Damen für ihren Auftritt in Leimen fest vorgenommen

Herren wollen Rang drei halten

Obwohl das Thema Aufstieg/Relegation für die Herren für diese Saison abgehakt sind, wollen sie in Ravensburg am Sonntagnachmittag die Punkte holen. Denn der dritte Platz in der Aufstiegssaison soll verteidigt und nicht noch im letzten Moment an Böblingen oder Kirchheim verloren werden. Die Motivation der HSB-Herren stimmt also, wenn sie am um 16 Uhr gegen die Vorletzten der Liga antreten werden. Dass Ravensburg so gut wie abgestiegen ist und völlig frei aufspielen kann, ist den Heidenheimer Herren sehr wohl bewusst. Umso konzentrierter und disziplinierter müssen sie sich auf dem Feld verhalten.

Die Jugend springt ein

Die Herren II spielen am Samstagabend in Laupheim mit einem Jung-Alt-Mix. Das Spiel musste aus einen Tag vorverlegt werden, so dass zunächst die Frage aufkam, ob der HSB überhaupt antreten kann, da ein Großteil der Mannschaft nachmittags schon bei den Ü-40-Herren spielt. Aber die Spieler der HSB-Jugendteams waren sofort bereit einzuspringen. Somit werden wohl mehr Jugendspieler als Senioren in Laupheim aufs Feld gehen, was sicherlich zu einer interessanten Partie führen wird.

In diesem Jahr haben sich die Ü-40-Herren nach ihrem Sieg im Februar über Biberach für das baden-württembergische Finale in Karlsruhe qualifiziert. Allerdings werden sie dort von recht leistungsstarken Teams erwartet. Die Gastgeber der Spielgemeinschaft Karlsruhe sind sicherlich die Favoriten in diesem Dreierfeld, allerdings hatte die TSG Wiesloch in den letzten Jahren die Teilnahme an den deutschen Meisterschaft fast schon abonniert. Bleibt abzuwarten wie sich die HSB-Herren in diesem hochkarätigen Feld schlagen werden.

Auch die weiblichen Jugendteams sind im Einsatz. Am Sonntag schließen die U-14-Mädchen ihre Landesligarunde um 13.30 Uhr in Steinenbronn ab. Nur mit einem Sieg gegen die Gastgeberinnen können sich die Heidenheimerinnen für das Final-Four-Turnier im April qualifizieren.

Gleich zwei Spiele haben die U-16-Mädchen zu absolvieren. Zunächst geht es am Samstagmittag gegen die Tabellennachbarn vom MTV Stuttgart um wichtige Punkte. Am Sonntagnachmittag tritt der junge Damennachwuchs in Tamm/Bietigheim an. Das Trainergespann Mike Nahar und Zeljko Skobic hofft, dass beide Partien gewonnen werden können, so dass die HSB-Mädchen, die derzeit auf Rang 3 liegen, einen Tabellenplatz nach oben klettern können.