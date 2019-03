Unter anderem trifft am Wochenende SHB II auf Brenz.

Vier der fünf Handball-Bezirksligisten aus dem Kreis Heidenheim sind an diesem Wochenende im Punktspiel-Einsatz. Dabei empfängt die zweite Garnitur der SG Herbrechtingen/Bolheim am Samstag (17.30 Uhr, Bibrishalle) den TV Brenz. Die Gastgeber brauchen im Kampf um den Klassenerhalt noch jeden Punkt. Momentan rangieren sie mit 8:24 Zählern auf dem drittletzten Platz, Brenz hat mit zwei Spielen mehr auf dem Konto schon ein dickeres Polster (16:20).

Heimrecht hat auch der Heidenheimer SB, der am Samstag um 20 Uhr den TV Treffelhausen in der Karl-Rau-Halle zu Gast hat. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Gastgeber wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die TSG Schnaitheim hat ihren Zickzack-Kurs durch die Saison nach zuvor zwei Siegen zuletzt mit einer Niederlage beim derzeitigen Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen fortgesetzt. Beim erst zweimal siegreichen Schlusslicht Heubach müsste am Sonntag um 17 Uhr auf jeden Fall etwas zu holen sein.

Nicht im Einsatz ist an diesem Wochenende die HSG Oberkochen/Königsbronn, die auf Platz drei derzeit den erfolgreichsten Kreisverein stellt.