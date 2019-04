Am Wochenende waren die Schwimmerinnen der TSG Giengen bei den württembergischen Mastersmeisterschaften in Leonberg erfolgreich am Start.

Wieder einmal konnte sich Helga Reiser vier Titel erschwimmen. Über die Strecken 50 und 100 m Brust sowie die 50 und 100 m Freistil schlug sie jeweils als Erste an. Die Silbermedaille über 100 m Lagen erkämpfte sich Martina Nowacki. Eine weitere Medaille gab es für mit Platz drei über 50 m Rücken. Außerdem ging sie über 50 m Schmetterling an den Start und wurde Fünfte. Mit zwei dritten Plätzen über 50 und 100 m Freistil komplettiere Corinna Maier das Gesamtergebnis