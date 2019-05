Benjamin Günther und Max Reiher holten bei den Regional-Mehrkampfmeisterschaften der Schüler U14/16 in Ulm Silber.

Bei den Regional-Mehrkampfmeisterschaften der Schüler U14/16 im Ulmer Donaustadion landeten die Vertreter aus dem Kreis viermal auf dem Siegerpodest. Vizemeister wurden der Brenztäler Dominik Günther und Max Reiher von der TSG Schnaitheim; dritte Plätze erkämpften sich Ajani Rac (LG Staufen/Steinheim) und Ayleen Gehrandt (LGB).

Gleich in seinem ersten Vierkampf sicherte sich Dominik Günther die Quali-Norm für die Landesmeisterschaften mit 1532 Punkten. Damit lag er nur 25 Punkte hinter dem Sieger. Seine Ergebnisse: 10,93 sec über 75 m; 4,10 m im Weitsprung; 37 m mit dem Ball und 1,32 m im Hochsprung. 1486 Punkte erreichte Noah Schmid (LGB) in der AK M13, womit er Sechster wurde. Vor allem im Weitsprung zeigte er mit 4,70 m eine gute Leistung.

Bei den Schülern M14 zeigte der gerade wieder genesene Pascal Sieburg (LGB) als Vierter mit 1699 Punkten einen erfreulichen Vierkampf, mit 12,84 sec über 100 m und 4,92 m im Weitsprung.

Start bei Landesmeisterschaft

Einen tollen Wettkampf zeigten bei den Schülern M15 Max Reiher und Ajani Rac. Beide Athleten konnten sich für die Landesmeisterschaften qualifizieren. Hochsprungspezialist Reiher sprintete die 100 m in 13,16 sec; sprang 5,43 m weit; stieß die Kugel 10,13 m und überquerte im Hochsprung 1,72 m. Am Ende erreichter er 2082 Punkte und Rang 3. Direkt dahinter landete Rac mit 2048 Punkten (12,46 sec/ 5,37 m/ 9,37 m/1,60 m). Er wurde außerdem Vizemeister mit der Mannschaft der LG Staufen mit 5384 Punkten.

Auffallend groß was die Teilnehmerzahl bei den Schülerinnen W12. Gerade mal 21 Punkte hinter der Siegerin überzeugte Ayleen Gehrandt mit 1628 Punkten, was sie ebenfalls zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften berechtigt. Ihre Leistungen: 11,50 sec über 75 m; 4,04 m im Weitsprung; 30 m mit dem Ball und 1,36 m im Hochsprung. Ihre Brenztäler Kameradinnen Elina Kadrija erreichte Platz 21 (1380 Punkten), Alicia Lanzinger Platz 22 (1377 Punkte), Sara Kadrija Platz 24 (1367 Punkte) und Alina Schiele Platz 28 (1270 Punkten).

Auf den zwölften Rang kam bei den W13 Marie-Luise Günther mit 1571 Punkten. 21. und 22. wurden die Steinheimerinnen Tina Riedling (1454 Punkte) und Angelina Sakowski (1367 Punkte). Auch die 14-jährige Leonie Gehrandt (LGB) hat die Quali-Norm für die Württembergischen in der Tasche. Als Siebte kam sie auf 1804 Punkte. Gut dabei ihre 13,87 sec über 100 m und die 8,44 m im Kugelstoßen. Auf den Rängen 15 und 19 landeten die Brenztälerinnen Leonie Schiele (1620 Punkte) und Esta Mete (1530 Punkte).

Bestleistung nicht getoppt

Mit 12,36 m erzielte die Achtplatzierte Jule Banzhaf (LGB) ihre zweitbeste je gestoßene Weite und erfüllte ebenfalls die Norm. Direkt hinter ihr landete Franziska Maurer (LGB) mit 1664 Punkten auf Rang neun.