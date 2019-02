Degenfechten Vier Nachwuchsfechter bei der Europameisterschaft

Heidenheim / Lis Fautsch

Vier HSB-Nachwuchsfechter starten ab Samstag bei der Europameisterschaft der Kadetten und Junioren in Italien.

Damit stellt der HSB genau die Hälfte aller Fechterinnen, die die deutschen Farben vom 22. Februar bis 3. März vertreten werden. Den Anfang macht Giulia Albrecht am Samstag im Einzel bei den Kadetten. Gemeldet sind hier 100 Fechterinnen aus 32 Nationen, darunter die komplette Top ten der europäischen Kadettenrangliste. Albrecht hatte sich vor allem durch den Sieg beim nationalen Kadettenturnier in Solingen und dem 3. Platz in Bonn qualifiziert. Im Team startet sie am Montag, gemeinsam mit Lina Zerweck (Tauberbischofsheim), Lara Goldmann (Leverkusen) und Katrin Meissner (Kassel). Bei den Juniorinnen sind Lea Mayer, Alexandra Zittel und Viktoria Albrecht aus Heidenheim dabei. Mayer und Zittel hatten jeweils mit ihren Top-16-Platzierungen beim Weltcup in Burgos sowie Luxemburg ihre Qualifikation gesichert, Hilbrig hatte es zweimal in die Top 32 geschafft. Die Juniorinnen fechten am 28. Februar Einzel und werden zusammen mit Lisa Maria Löhr aus Solingen am 2. März am Teamwettbewerb teilnehmen. Begleitet werden die Fechterinnen vom Verbandskadernachwuchstrainer Philipp Stein und Heimtrainer Hans-Jürgen Hauch. „Ziel bei einer Europameisterschaft ist immer eine Medaille. Nun sind drei der vier Qualifizierten bei den Kadetten junge Hüpfer, die noch nicht im Endjahrgang sind und noch etwas unerfahren. Aber trotzdem halte ich es für möglich vorne mitzumischen“, so Stein.

„Unsere Juniorinnen haben in letzter Zeit nicht konstant gefochten, sodass es schwierig ist ein Ziel zu setzen. Mit Hilbrig und Mayer sind aber zwei erfahrene Fechterinnen dabei, die schon Einsätze bei einem Großereignis hatten“, fügt Hauch an.