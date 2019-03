Beim Ellwanger Sparkassenlauf in den Frühling standen alle vier Starter aus dem Kreis auf dem Podest.

Beim Ellwanger Sparkassenlauf in den Frühling standen alle vier Starter aus dem Kreis auf dem Podest. Bei frühlingshaften Temperaturen gab Mona Mateos Romero von der TSG Giengen beim Lauf über einen Kilometer von Beginn an den Ton an und war die Schnellste aller Schülerinnen. Nach erstklassigen 3:42 Min. siegte die 15-Jährige Staufenerin überlegen.

Klasse unterwegs war einmal mehr Sabine Drössler (W50) vom TV Steineim über fünf Kilometer durch den Ellwanger Galgenwald. In der schnellsten Zeit aller 49 Starterinnen gewann sie in erstklassigen 22:23 Min.

Über zehn Kilometer gefielen die beiden Läuferinnen der TSG Giengen – Carolin Langenbucher und Laura Rembold. Die meiste Zeit gemeinsam unterwegs, konnte sich Langenbucher am letzten langen Anstieg von Rembold lösen und sicherte sich in sehr guten 49:51 Min. den vierten Gesamtplatz der Frauen (Rang drei in ihrer AK Frauen). Als gesamt Siebte konnte sich Rembold nach 50:58 Min. über den Altersklassensieg bei den W 50 freuen.