Die Heidenheimer Baseballer spielen zum Auftakt am Samstag und Sonntag (jeweils 14 Uhr) gegen die Stuttgart Reds.

Wie immer gibt es vor dem Start in die neue Baseballsaison viele Fragezeichen. Die Vorbereitung war kurz, die Mannschaften haben sich zum Teil stark verändert. Für die Heidenheim Heideköpfe werden die beiden Heimspiele gegen Stuttgart am Samstag und Sonntag (jeweils 14 Uhr im Ballpark) aber gleich richtungsweisend, denn der Kontrahent aus der Landeshauptstadt hat sich gegenüber 2018 enorm verstärkt.

Stuttgart hat sich enorm verstärkt

Mit Greg Lemon ist nicht nur ein neuer Trainer am Ruder, die Reds zogen auch den schwedischen Nationalspieler Joel Johnson, die Kroaten Andrija Tomic (aus Saarlouis) und Toni Horvatic (aus Ulm) sowie mit Dustin Ward (USA) von den Hamburg Steelers einer der besten Pitcher in der Bundesliga Nord im Jahr 2018 an Land.

Da der Mitte der vergangenen Saison gekommene amerikanische Catcher Riley Moore, Shortstop Xavier Gonzales und die deutschen Leistungsträger gehalten wurden und auch noch weitere deutsche Talente hinzukamen, ist Stuttgart in diesem Jahr ein ernsthafter Play-off-Kandidat.

Heideköpfe haben Personalsorgen

Die Heidenheimer können dagegen zum Saisonauftakt noch nicht in Bestbesetzung spielen; wollen sich dennoch vor heimischer Kulisse dennoch keine Blöße geben. „Jetzt haben die U-23-Spieler die Chance, sich zu zeigen“, sagt Trainer Klaus Eckle, wohl wissend, dass der Start für seine Truppe nicht ganz leicht wird.

Die Mannschaft kehrte am Dienstag vom Trainingslager aus Italien zurück. Die Bedingungen dort waren gut, die Eindrücke ebenfalls. „Die Trainingsleistung wurde von Tag zu Tag besser“, berichtet Eckle. In zwei Testspielen gegen sehr starke Teams aus Bozen und Codogno verloren die Heideköpfe zwar jeweils knapp, dies aber erst nach vielen Wechseln und zuvor klarer Führung.

Wieder vorne mitmischen

In ihrer nun schon 20. Saison in der 1. Bundesliga warten große He­rausforderungen auf die Heideköpfe. Als amtierender Vizemeister wollen die Heidenheimer natürlich wieder vorn mitmischen, dazu müssen aber einige junge Spieler in die Fußstapfen der abgewanderten Leistungsträger treten. Dazu ist es das erklärte Ziel, den C.E.B-Europacup (quasi die Europaliga des Baseballs) im Juni zu gewinnen.

Zunächst gilt aber die ganze Konzentration den anstehenden Partien gegen Stuttgart. Es bleibt abzuwarten, wer auf beiden Seiten als Werfer beginnt, im „Ausländerspiel“ am Sonntag dürfte bei den Reds allerdings Ward gesetzt sein. Er war vergangenes Jahr einer der besten Pitcher in der 1. Liga Nord und hatte mit Abstand die meisten Strike-outs (mehr als 1,5 pro Inning).

Bei den HSBlern feiern Mike Bolsenbroek, Enorbel Marquez und Fernando Escarra ihr Debüt, während Heideköpfe-Eigengewächs Tristan Hurler erstmals für Stuttgart auflaufen wird.