Frauenbasketball Verletzungspech: Basketballerinnen kassierten Niederlage

Frauenbasketball / ed/ph

Die Basketballfrauen des HSB unterlagen dem Tabellenzweiten SV Möhringen deutlich mit 43:80. Ein Grund: Zwei Spielmacherinnen fehlten.

Ohne ihre beiden verletzten Spielmacherinnen Vera Frey (Kreuzbandriss) und Nina Barth (Mittelhandbruch) kassierten die Regionalliga-Basketballerinnen des HSB eine wenig überraschende 43:80-Heimniederlage gegen Titelanwärter Möhringen.

„Sie waren für uns eine Nummer zu groß“, sagt Mike Nahar über den Gegner. „Wenn Vera und Nina ausfallen, ist es schon heftig“, so der Heidenheimer Trainer. Allerdings lobte der 47-Jährige die Einstellung seiner Mannschaft.

„Ich bin normalerweise immer sehr kritisch. Aber wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Möhringen war aber nun einmal in allen Bereichen besser. Wir können nicht zaubern.“ Nach nur vier Minuten lagen die HSBlerinnen bereits 2:15 hinten, fingen sich jedoch und erzielten ihrerseits acht Punkte in Folge.

Mit einem 11:20-Rückstand ging es für die Heidenheimerinnen in den zweiten Durchgang. Auch hier ließen sich die Gäste trotz einer kurzen Schwächephase nicht aus dem Konzept bringen. Beim Stand von 27:48 aus Sicht des HSB wurden die Seiten gewechselt.

Probleme im Angriff

Im dritten Satz versuchten es die Gastgeberinnen zu häufig über Einzelaktionen, agierten aber in der Defense geschlossen und stark. Auch im Schlussdurchgang lief es für den HSB in der Offensive nicht gut, sodass es am Ende eine deutliche 43:80-Niederlage gab.

Beim Heimspiel zugeschaut hat auch die verletzte Nina Barth. Nach ihrer Hand-Operation soll sie die betroffene Hand vier bis sechs Wochen nicht belasten. Mike Nahar möchte Barth nicht unter Druck setzen und rechnet daher nicht mit ihrer Rückkehr noch in dieser Saison, so der HSB-Coach. Nahar hofft allerdings, dass mit Simone Sanwald eine erfahrende Spielerin bis zum Saisonende bei den Heidenheimerinnen aushilft. HSB: Cedrone (5/1 Dreier), Hackl, Kopi (10), Meyer-Pannwitt (2), Pröll (2), Ringwald, Sanwald (7), Tjan (7), Weitzer (10)