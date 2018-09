Heidenheim Vergleichskampf der Rasenkraftsportler

Heidenheim / Michael Bechler

Athleten aus drei Landesverbänden treffen sich am kommenden Samstag in Heidenheim.

Der traditionell im Herbst anstehende Rasenkraftsport-Vergleichskampf der Verbände Hessen, Bayern und Württemberg findet am kommenden Samstag auf dem Werferplatz im Heidenheimer Sparkassen-Sportpark statt. Dabei ist um 11 Uhr Wettkampfbeginn, unter anderem gleich mit der Elite des deutschen Hammerwurfs, den Männern in der Gewichtsklasse über 98 kg. Hier geht der amtierende deutsche Meister Johannes Bichler (Bestmarke 71,67 m) für die bayerische Auswahl an den Start. Zudem startet mit dem Aschaffenburger Christoph Gleixner (62,14 m) ein weiterer Hammerwerfer aus Deutschlands Top-Ten.

Bei den Damen kämpfen mit Nancy Randig, Lucie Holzapfel (LV Bayern) und Anika Jürß (LV Hessen) drei 50-m-Werferinnen um die meisten Punkte im Dreikampf.

In der heimischen Württemberg-Auswahl steht unter anderem der Dischinger Michael Burger (U 20) als Topathlet im Ring. Er hat dieses Jahr eine Bestleistung von 65,80 m mit dem 6-kg-Hammer zu Buche stehen. Zusammen mit Simon Biesler (Dischingen) und Lars Böttinger (VfL Waiblingen) wird er versuchen, in der männlichen Jugend die Punkte für Württemberg zu sichern.

In der Auswahl des Landesverbandes Hessen steht bei den Schülern mit Nachwuchstalent Kai Hurych aus Fürth/Odw. ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent am Start. Er hat eine Saisonbestleistung von 73,43 m und ist amtierender deutscher Meister in der Altersklasse U 16.

Bei den Schülerinnen darf man auf Michelle Konopacki gespannt sein. Sie startet in der Gewichtsklasse unter 50 kg und warf erst vergangene Woche den 3-kg-Hammer auf beachtliche 49,38 m.

Aus dem Kreis Heidenheim stellt der SV Dischingen mit Julian Linse, Jonathan Schmidt, Dominik Seeberger, Tobias Engel, Kevin Geiger, Marc Käppeler, Stefan Voitl, Emily Zimmermann, Anna Schneider, Linn Wandel, Sina Ehrenbrink und Eva Käppeler die meisten Athleten. Vom HSB sind Max Hesselbarth, Luan Kiener, Mia Kiener, Jasmin Zwerenz und Annika Böhs nominiert. Von der ausrichtenden TSG Schnaitheim sind mit Philipp Krafft und Janik Hermann zwei Nachwuchssportler dabei. Janik war erst kürzlich mit der U-16-Auswahl des württembergischen Leichtathletikverbandes erfolgreich.