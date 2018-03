Herbrechtingen Volleyballerinnen steigen ungeschlagen in die A-Klasse auf

Volleyballerinnen steigen ungeschlagen in die A-Klasse auf

Herbrechtingen / HZ

Die Volleyballerinnen der TSV Herbrechtingen gewinnen alle 16 Saisonspiele und holen 45 von 48 möglichen Punkten.

Mit 3:0-Siegen am letzten Heimspieltag gegen den TSV Böbingen II und die SG Ostalb IV gelang den Volleyballerinnen der TSV Herbrechtingen, was noch nicht viele Mannschaften schafften: Sie gewannen alle 16 Spiele und holten 45 der maximal 48 zu erreichenden Punkte.

Während der Saison gab das Team um Trainerduo Kurt Weller und Birgit Thumm nur neun Sätze ab – und dies trotz einer starken Klasse mit den letztjährigen Absteigern SG Westhausen/Wasseralfingen und TSV Böbingen.

Am letzten Spieltag am vergangenen Wochenende stellte Zuspielerin Melanie Schiele gegen Böbingen mit einer Aufschlagserie von 15 Punkten einen mannschaftsinternen Rekord auf – ein ordentlicher Vorsprung, um ungefährdet den ersten Satz einzuheimsen (25:8). Ähnlich deutlich war auch das Ergebnis der nächsten beiden Sätze (25:13, 25:10).

Erneut starke Aufschläge

Mit dem Ziel, die Saison ohne eine einzige Niederlage abzuschließen, ging das Team in die letzte Partie gegen Ostalb I. Mit erneut starken Aufschlägen und Druck im Angriff setzte es sich im ersten Satz durch (25:20). Im zweiten Satz zeigte sich die Dominanz der TSV noch klarer (25:13). Während des dritten Satzes waren die Herbrechtingerinnen gedanklich vermutlich schon bei den Aufstiegsfeierlichkeiten, denn obwohl im dritten Satz nur noch drei Punkte fehlten, gaben sie noch elf Punkte ab. Doch den drohenden vierten Satz konnten sie noch abwenden und so schließlich einen weiteren Sieg und den Abschluss einer erfolgreichen Saison feiern. TSV: Schiele, Helbig, Segler, C. Fuchslocher, Siller, T. Fuchslocher, Schneider, Wiedenmann, Frisch, Gröschl