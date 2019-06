Jürgen Kerler vom Lauftreff Herbrechtingen nahm in Tesserete im Tessin an dem Ultra-Lauf Scenic-Trail teil und wählte die 113 Kilometer-Route. Wegen Regen war früher Schluss.

Jürgen Kerler vom Lauftreff Herbrechtingen nahm in Tesserete im Tessin an dem Ultra-Lauf Scenic-Trail teil und wählte die 113 Kilometer-Route. Beginn für die 370 Teilnehmer war um 1 Uhr nachts, dann ging es auf einer Rundstrecke über zahlreiche Berggipfel. 7400 Höhenmeter kamen dabei zusammen. Gegen Abend wurden die Wetterbedingungen schlechter und es kam zu einer zweistündigen Unterbrechung. Kerler war da bereits bei 84 km. Später allerdings musste das Rennen wegen des Wetters beendet werden. Die Wertung erfolge durch die letzte durchlaufene Zeitmessung. So erreichte Kerler in der Gesamtwertung den 79. Platz und Platz 28 in der Altersklasse Ü45.